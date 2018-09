München (ots) -Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Nächste Folge am Mittwoch, 26. September, um 22:15 Uhr bei RTLIIEine Islanderin muss heute Abend die Insel verlassen. Natascha undJulia müssen zittern. Für wen wird Babak sich entscheiden? Sebastianund Jessica schmieden Zukunftspläne und Victor bereitet mithilfe derJungs eine Überraschung für Joana vor.Wer muss die Insel verlassen? Natascha oder Julia?Neue Konstellationen bei "Love Island": Die gestrigePaarungszeremonie hat die bisherigen Couples ganz schön durcheinandergewirbelt. Kein Comeback für Natobi, denn Tobias (25) wählt Janina(23) als neue Partnerin. Bei Yanik heißt es alledings "Back to theRoots". Der 31-Jährige hat Lisa (21) zu seiner Herzensdameauserkoren. Sunnyboy Victor (20) entscheidet sich nach der kuschligenNacht in der Privat-Suite für Joana (22). Die beiden TurteltäubchenMarcellino (25) und Tracy (22) bleiben ein Paar. Und auch Sebastian(25) und Jessica (22) teilen sich weiterhin Tisch und Bett. Nun stehtnur noch die Entscheidung von Babak (31) aus. Wen wählt derModeberater aus Köln? Natascha (28) oder Julia (23)? Eine besondersschwere Entscheidung - schließlich meinte Babak zu Beginn, dass ihmgenau diese beiden Mädels am besten gefallen...ZukunftspläneBarkeeper Sebastian (25) und Jessica (22) gehen heute auf einromantisches Date. Doch es wird nicht nur geknutscht, sondern auchbereits über die Zukunft gesprochen. Die beiden reden darüber, inwelche Stadt sie nach "Love Island" ziehen werden. Zu Sebastian insbayerische Arth oder doch zu Jessica nach Edlibach in der Schweiz?Klingt ganz schön ernst bei den beiden Turteltäubchen...Die Jungs auf geheimer MissionAuch Sunnyboy Victor (20) wäre gerne auf ein Date gegangen. Dochgetreu dem Motto "Selbst ist der Mann" hat er eine Idee: Im Gartenbereitet das Model ein romantisches Picknick für seine Joana (22)vor. Davon soll seine Herzensdame aber natürlich nichts mitbekommen.Schließlich möchte Victor sie überraschen. Während der 22-Jährigesich im Garten verkünstelt, geben die Jungs alles, um Joana in derVilla abzulenken. Vor allem Babak (31) gibt sich dabei besonders vielMühe und täuscht sogar theatralisch einen Schwächeanfall vor. Gelingtdie Überraschung oder durchschaut Joana das Spiel?"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge amMittwoch, den 26. September, um 22:15 Uhr bei RTL IIÜber "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell