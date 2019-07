Welche Heimtiere den Sommer mögen und welche nicht

Wiesbaden (ots) - Manche Heimtiere kommen mit Hitze gut zurecht,andere gar nicht. Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e. V.(ZZF) verrät, wer die Sonnenanbeter und wer die Schattenliebhaberunter unseren Lieblingen sind.Katzen machen hohe Temperaturen wenig aus. Freigänger suchen sichselbst Schattenplätze. Bleiben die Samtpfoten in der Wohnung, solltenTierhalter morgens und abends durchlüften und abdunkeln. Außerdemmögen es Katzen, sich auf einem kühlenden Bodenbelag wie Fliesenauszuruhen.Auch die Landschildkröte mag den Sommer. Sie ist als wechselwarmesTier auf Wärmezufuhr von außen angewiesen. Ein Freigehege sollte aneinem windgeschützten, sonnigen Platz stehen. Schattige Bereichedürfen jedoch nicht fehlen. Schildkröten freuen sich über frischesWasser und Salatblätter.Der Wellensittich kann mit hohen Temperaturen gut umgehen.Stundenlang der prallen Sonne ausgesetzt zu sein, verträgt aber aucher nicht. Die Voliere stellen Vogelhalter am besten in den Schatten.Bei großer Hitze können die Besitzer zur Kühlung ein feuchtes Tuchdarüber hängen. Obst und Gemüse sind nicht nur Leckerbissen: "Da sieviel Wasser enthalten, helfen sie den Vögeln, ihrenFlüssigkeitshaushalt aufzufüllen", informiert ZZF-Präsident NorbertHolthenrich. Wer seinen Wellensittich in der Wohnung hält, muss beimDurchlüften darauf achten, dass die Voliere nicht im Zug steht.Auf keinen Fall dürfen Herrchen und Frauchen ihren Hund im Autozurücklassen. Der Wageninnenraum heizt sich rasch auf. Das Gassigehensollte man morgens und abends erledigen. Außerdem bietet derZoofachhandel einiges, um den Vierbeinern Abkühlung zu verschaffen.Für viele Kleinsäuger wird der Sommer ebenfalls schnell zur Qual.Wie Hunde können Kaninchen und Meerschweinchen nicht schwitzen undsind anfällig für Hitzschläge. Kühle Rückzugsorte sind ein Muss.Daher ist in der Wohnung und im Freigehege auf schattige Plätze zuachten. Zudem mögen es Kleinsäuger, sich in feuchtem Sand abzukühlen.Pressefoto etc.: https://www.zzf.de/presse/meldungen.htmlKontakt:ZZF, Antje SchreiberTel. 0611 447553-14presse@zzf.deOriginal-Content von: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), übermittelt durch news aktuell