Welche Häuser sind die schönsten des Landes? / Musterhaus.net und TV-Bauexperte John Kosmalla suchen die Traumhäuser der Deutschen beim Musterhauspreis 2020 (FOTO)

Lüneburg (ots) - Wer ein Haus bauen möchte, der informiert sich zunächst online. Bei Musterhaus.net finden Baufamilien mit 2 000 Häusern von 300 renommierten Baufirmen die größte Auswahl. Welche die schönsten davon und somit die absoluten Traumhäuser der Deutschen sind, darüber lässt Musterhaus.net nun zum vierten Mal seine User abstimmen. Alle, die sich für den Hausbau und tolle Häuser interessieren, sind herzlich eingeladen, beim Online-Voting zum Deutschen Musterhauspreis 2020 mitzumachen und attraktive Preise zu gewinnen.27 Haushersteller schicken 36 Häuser ins RennenDie Immobilienexperten von Musterhaus.net haben zusammen mit TV-Architekt John Kosmalla 36 Musterhäuser nominiert, die vom 10. Mai bis zum 9. August 2020 per Online-Voting zur Abstimmung stehen. In den bewährten Kategorien Einfamilienhaus, Premiumhaus und Newcomer präsentieren 27 Hausbaufirmen ihre Top-Ausstellungsstücke. Das Spannende daran: Alle Häuser aus dem Wettbewerb können nicht nur bei Deutschlands größtem Hausbauportal, sondern als Ausstellungshäuser auch ganz real besichtigt werden.Der Markenbotschafter des Musterhauspreises, Hausbauexperte John Kosmalla, erwartet wie im letzten Jahr eine unterhaltsame und spannende Abstimmung: "Wir haben die meisten der Top-Hausbau-Unternehmen dabei und viele Häuser sind wirklich absolute Highlights - von modern-minimalistisch bis repräsentativ, aber auch von klein und fein bis luxuriös", sagt der aus dem TV bekannte Architekt. "Wählen Sie jetzt Ihren Favoriten! Vielleicht finden Sie sogar tatsächlich Ihr künftiges Traumhaus oder gewinnen einen tollen Preis." Verlost werden unter allen Teilnehmern Gewinne vom SmartTV über iPad und AirPods bis zum Kaffeevollautomaten.John Kosmalla wird die drei erstplatzierten Häuser in den Musterhausaustellungen der Unternehmen oder in Musterhausparks persönlich auszeichnen und Preis und Urkunde überreichen. Die Gewinnerhäuser werden am 17. August bekanntgegeben und rund um den "Tag der Musterhäuser 2020" am 26./27. September prämiert.Der Deutsche Musterhauspreis ist einer der größten Haus-Awards mit Publikumsabstimmung in Deutschland - und ist eine beliebte Entscheidungshilfe für angehende Baufamilien.Bei der aktuellen Wettbewerbsrunde stehen Häuser bekannter und marktführender Hausbaufirmen wie Davinci Haus, Haas Fertigbau, Regnauer Hausbau, Büdenbender Hausbau, Helma Eigenheimbau, Wolf System, Danhaus, Schwabenhaus, Kampa, Rensch-Haus, Baufritz, Elk Haus, Fingerhaus, Bien-Zenker, Gussek Haus, WeberHaus, Fertighaus Weiss, Favorit Massivhaus und einiger weiterer Anbieter zur Wahl.Die komplette Übersicht und die Abstimmung finden alle Bauinteressierten wie immer unter: https://www.musterhaus.net/musterhauspreisÜber Musterhaus.netMusterhaus.net aus Lüneburg ist Deutschlands größtes Hausbau-Portal mit mehr als 2 000 Häusern und 300 Anbietern zum Vergleichen. Im Mai 2019 wurde Musterhaus.net in einer Verbraucherstudie von n-tv zum "besten Hausbauportal Deutschlands" gewählt. Bis zu 25 000 Hausbau-Interessenten besuchen das Portal pro Tag. Mehr als jeder fünfte deutsche Bauherr findet sein Traumhaus bei https://www.musterhaus.net/