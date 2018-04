Welche Folgen hätten US-Strafzölle für deutsche Stahlprodukte? / Deutschland liefert vorrangig Speziallegierungen, verarbeitete Industrieerzeugnisse nicht betroffen

Berlin/Washington (ots) - Ab dem 1. Mai 2018 müssen europäischeFirmen aller Voraussicht nach mit der Einführung von Strafzöllen aufExporte von Stahl und Aluminium in die USA rechnen. Die aktuelleSchonfrist wird damit aufgehoben. US-Präsident Donald Trump beruftsich bei seiner Entscheidung auf die nationale Sicherheit und die ausseiner Sicht unfairen Handelspraktiken mit den USA."Ungleichgewichte im deutsch-amerikanischen Handel sindtatsächlich vorhanden, entspringen aber den wirtschaftlichunterschiedlichen Strukturen beider Länder. Auf keinen Fall handeltes sich um das Resultat einer besonders gearteten europäischen odergar speziell deutschen Handelspolitik", sagt Ulrich Umann,USA-Experte bei Germany Trade & Invest. Vielmehr liegen die Stärkender deutschen Exportwirtschaft insbesondere bei verarbeitetenIndustrieerzeugnissen, die auf eine breite Käuferschicht in den USAtreffen, obwohl sie bei weitem nicht die billigsten Lösungendarstellen.In vielen deutschen Industrieerzeugnissen ist ein hoher Anteil anverarbeitetem Stahl und Aluminium enthalten. Metalle in verarbeiteterForm unterliegen jedoch nicht den möglichen Einfuhrzollerhöhungen. ImVergleich zu industriellen Fertigerzeugnissen fällt der Wertumfangder deutschen Exporte von Stahl und Aluminium in Rohformen ehergering aus. Weltweit setzten deutsche Stahl- und Aluminiumkocher 2017Erzeugnisse im Wert von 23,3 Milliarden Euro ab. Davon gingen sechsProzent (1,4 Mrd. Euro) in die USA. Hierbei handelt es sich vorrangigum Spezialstähle und -legierungen. Diese sind aus Sicht derhochspezialisierten Abnehmer nur bedingt durch Produkte aus derUS-Stahlindustrie ersetzbar. Am Ende hätten die Endverbraucher dieZollerhöhungen zu tragen.Die deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen hatten sich 2017dynamisch entwickelt, das Gesamtvolumen betrug rund 173 MilliardenEuro. In beide Richtungen sind die Handelsströme gestiegen, wobei dieUS-Exporte nach Deutschland sogar schneller zugenommen haben als dieImporte von dort. "Zwangsläufig hat sich das Handelsdefizit der USAmit Deutschland im Grunde leicht verringert", so Umann.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell