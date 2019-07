Welche Digitalmarken die Deutschen lieben - und welche eher nicht (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Aktueller «Trendmonitor Deutschland» untersucht Markentrends undMarkenverhalten der Verbraucher- Internationale Technologie- und Digitalmarken haben deutlichunterschiedliche Vertrauenswerte, Nutzerprofile undFanpotenziale- Bereitschaft der Konsumenten zu Markenwechseln und Offenheit fürHandelsmarken und No-Name-Produkte nehmen weiter zuGroße internationale Digitalmarken - wie Amazon, Apple, Facebook,Google oder Netflix - stehen bei den deutschen Verbraucherngrundsätzlich hoch im Kurs: ihr Bekanntheitsgrad liegt oft bei über90 Prozent, bis zu 80 Prozent nutzen deren Angebote regelmäßig. Einedifferenzierte Betrachtung zeigt allerdings deutliche Unterschiede inpuncto Markenvertrauen, Nutzungsgrad und Fanpotenziale. Wirklichgeliebt und weiterempfohlen werden die Technologieriesen oft nureingeschränkt. Manche Marken - wie etwa Facebook, Apple oder Huawei -polarisieren die Konsumenten auch in stärkerem Maße.Im generellen Markenverhalten zeigen sich die Bundesbürgerüberwiegend markenbewusst und markentreu; die grundsätzlicheBereitschaft zu Markenwechseln, und auch die Offenheit fürHandelsmarken und No-Name-Produkte, nehmen zugleich weiter zu.Dies zeigt die aktuelle Ausgabe des «Trendmonitor Deutschland» desMarktforschungsinstituts Nordlight Research zum Schwerpunktthema«Markentrends». Über 1.000 Bundesbürger ab 16 Jahren in deutschenHaushalten mit Internetanschluss wurden im Mai 2019 ausführlich zuihrem Markenverhalten, ihren Markenpräferenzen, zur Markennutzung undzur Markenbindung befragt. Im Detail wurden schwerpunktmäßig dieProfile von Digital- und Technologiemarken untersucht.Unterschiedliche Markenprofile: Truster, User, Fans und MistrusterDie Marke "Apple" kommt bei den deutschen Verbrauchernbeispielsweise auf einen (gestützten) Bekanntheitsgrad von 97Prozent, eine regelmäßige Nutzerquote von 30 Prozent sowie einenäußerst hohen Fan-Anteil von 48 Prozent (bei den 18-29-Jährigen sogar74%). Zugleich misstrauen aber auch 17 Prozent der Konsumenten derMarke "Apple", verzichten schon allein aufgrund ihres Misstrauens aufdie Nutzung.Ganz anders sieht das Markenprofil bei "Google" aus: der Anteilder regelmäßigen Nutzer liegt hier bei 79 Prozent, der Anteilbegeisterter "Fans" jedoch nur bei 19 Prozent. Der Anteil der"Mistruster" beträgt sechs Prozent.Der Marke "Facebook" vertrauen aktuell 26 Prozent der Bundesbürgernicht. Auch der Anteil der "Fans" ist mit 12 Prozent derregelmäßigen Nutzer (47%) vergleichsweise gering. Zum Vergleich: bei"Instagram" liegt der Fananteil unter den regelmäßigen Nutzern (27%)aktuell bei 28 Prozent; die Marke "WhatsApp", die absolut betrachtet76 Prozent regelmäßige Nutzer hat, kommt auf einen Fananteil von 30Prozent. "Youtube" erreicht in Deutschland 57 Prozent regelmäßigeNutzer, bei einem Fananteil von 26 Prozent; "Netflix" hat zwarweniger regelmäßige Nutzer (32%), aber einen deutlich höherenFananteil (45%).Die chinesische Marke "Huawei", die hierzulande ebenfalls einesehr hohe Bekanntheit erreicht (93%), wird von 16 Prozent derdeutschen Verbraucher regelmäßig genutzt: 27 Prozent davon bezeichnensich als "Fans". 16 Prozent aller Verbraucher Prozent misstrauen derMarke "Huawei" hingegen ausdrücklich, allen voran Männer (21%; zumVergleich Frauen: 12%). Die südkoreanische Marke "Samsung" kommt -bei einer deutlich höheren regelmäßigen Nutzerquote (50%) - auf einenähnlich hohen Fan-Anteil (29%), zugleich ist das generelle Misstrauenhier aber deutlich geringer ausgeprägt (5%) als beim chinesischenKonkurrenten. Die Marke "Microsoft" erreicht bei einem sehr hohenallgemeinem Vertrauenspotenzial (94%), und einem hohen regelmäßigenNutzeranteil von 66 Prozent, nur neun Prozent "Fans" unter denregelmäßigen Nutzern."Große Digital- und Technologiemarken weisen in ihrenMarkenprofilen im Kopf der Verbraucher sehr unterschiedlicheindividuelle Stärken und Schwächen auf", sagt Thomas Donath,Geschäftsführer bei Nordlight Research. "Während die eine Marke mehran ihrer Verbreitung und besseren Ausschöpfung vorhandener Sympathie-und Fanpotenziale arbeiten sollte, kommt es für andere mehr daraufan, die Kunden stärker emotional zu begeistern und teils auch nochvorhandenes Misstrauen abzubauen."Zugleich gilt es, die erheblichen Unterschiede in verschiedenensoziodemographischen und psychographischen Zielgruppen zu beachten(Differenzierung nach Alter, Geschlecht, Einkommen; Lebensstil,Technikaffinität, Luxusorientierung etc.).Blick auf deutsche MarkenAuch eine Reihe deutscher Technologie- und Digitalmarken wurden imaktuellen «Trendmonitor Deutschland» untersucht. So genießtbeispielsweise "Siemens" in der deutschen Bevölkerung ein sehr hohesGrundvertrauen, kommt aktuell aber nur auf 16 Prozent "Fans" unterden regelmäßigen Nutzern (34%). Ähnliches gilt auch für "Bosch". DerInternetanbieter "1&1" kommt auf einen Fananteil von 19 Prozent unterden regelmäßigen Nutzern (ebenfalls 19%). Die Marke "VW" polarisierterwartungsgemäß derzeit stark: 17 Prozent der deutschen Verbraucherhaben in "VW" derzeit kein Grundvertrauen; zugleich ist aber derFananteil mit 43 Prozent in der Gruppe der regelmäßigen Nutzer (18%)im Vergleich sehr hoch.Auch andere deutsche Marken aus dem Digital- undTechnologiebereich, wie Fritz! (AVM), Medion, Otto.de, Telekom undZalando, weisen in puncto Bekanntheit, Vertrauen, Nutzungsgrad,Fanpotenzial, Weiterempfehlung und Zielgruppenaffinität sehrunterschiedliche Profile und Entwicklungspotenziale auf.Generelles Markenbewusstsein und Markenvertrauen der DeutschenVier Fünftel (81%) der deutschen Verbraucher achten nach eigenenAngaben beim Kauf von Produkten und Dienstleistungen mehr oder minderstark darauf, dass es sich um Angebote namhafter Markenanbieterhandelt; lediglich 19 Prozent ausdrücklich nicht. Besonders starkausgeprägt ist das Markenbewusstsein derzeit bei Technikprodukten wieSmartphones (60% starke Marken-Awareness), Computern (59%),Elektrogroßgeräten (54%) und Unterhaltungselektronik (51%), aber auchbei Bankprodukten (50%) und Versicherungen (43%). Sehr geringausgeprägt ist das Markenbewusstsein hingegen beispielsweise beiMöbeln (19%); Lebensmittel (30%) liegen im Mittelfeld.Ein Drittel der Konsumenten (30%) vertrauen Markenproduktengenerell in sehr hohem Maße; lediglich fünf Prozent nur sehr wenig.Zum Vergleich: "No-Name-Produkten" vertrauen nur neun Prozent sehrstark, aber auch nur vier Prozent sehr wenig. Fast drei Viertel (71%)der Bundesbürger sind zudem grundsätzlich bereit, zu einemNo-Name-Produkt zu greifen, wenn sie von deren nahezu gleicherQualität überzeugt sind. "Handelsmarken" bzw. "Hausmarken" vertrauen18 Prozent der Konsumenten sehr stark; vier Prozent hingegen fast garnicht.Unterschiedliche Markennutzertypen in der BevölkerungVom ihrem dominierenden Markentypus her ordnen sich dieBundesbürger selbst wie folgt ein: Marken-Bewusste (15%),Marken-Treue (13%), Marken-Fans (7%), Marken-Hopper (10%),Marken-Muffel (7%) und Marken-Kritiker (7%); 32 Prozent betrachtensich als "gemischten" Markentyp. Der Rest ist hier unentschieden.Generell gibt knapp die Hälfte (46%) der Konsumenten an, einmalgewählten Marken in der Regel treu zu bleiben, ebenso viele (46%)zumindest teilweise. Lediglich acht Prozent sind den eigenen Angabenzufolge Marken gegenüber generell nur wenig treu.Markentreue versus MarkenwechselDie generelle Bereitschaft zu Markenwechseln steigt: 27 Prozentder Konsumenten geben an, heute im Vergleich zu früher etwasschneller bereit zu sein, von einer zu einer anderen Marke zuwechseln. Mehr als ein Drittel (36%) greift den eigenen Angabenzufolge zudem heute häufiger als früher zu No-Name-Produkten oderHandelsmarken. Bewusste Wechsel von einem zu einem anderenMarkenanbieter finden am häufigsten bei Smartphones (42%) und beiTelekommunikationsdienstleistern (44%) statt, gefolgt vonEnergieversorgern (38%) und Herstellern von Haushalts- undKüchengeräten (37%). Verantwortlich dafür sind insbesondereEnttäuschungen über die bisher präferierte Marke (81%), aber auchbesonders günstige Angebote anderer Markenanbieter (61%) oder aucheinfach die Lust, mal etwas Neues auszuprobieren (51%). Werbung (21%)und soziale Medien (16%) spielen nach eigenen Angaben bei derEntscheidung für Marken-Wechsel nur eine vergleichsweise geringeRolle, Vergleichstest (61%) hingegen eine sehr große.Wünsche der Verbraucher an ihre LieblingsmarkenVon ihren eigenen "Lieblingsmarken" wünschen sich die Bundesbürgerfür die Zukunft vor allem niedrigere Preise (44%). Vergleichsweiseseltener werden eine noch bessere Qualität (12%), ein noch bessererService (13%) oder mehr neue innovative Produkte (10%) gewünscht. 18Prozent der Verbraucher sind mit ihren Lieblingsmarken bereits"wunschlos glücklich" bzw. haben keine besonderen Wünsche an diese.Weitere StudieninformationenDer komplette «Trendmonitor Deutschland» und der Themenreport«Aktuelle Markentrends» mit vielen weiteren Ergebnissen undumfangreichen Differenzierungen nach unterschiedlichenVerbrauchergruppen und Nutzertypen, kann direkt über NordlightResearch bezogen werden. Differenzierte Profile liegen zu folgendenMarken vor: 1&1, Airbnb, Aktion Mensch, Alibaba, Amazon, Android,AOL, Apple, Booking.com, Bosch, Ebay, Facebook, Fritz! (AVM), Google,Huawei, Innogy, Instagram, Intel, Medion, Microsoft, Netflix,Nintendo, Otto.de, PayPal, Samsung, Siemens, Sony, Spotify,Telefónica / O2, Telekom, Tesla, Vodafone, VW, WhatsApp, Wikipedia,Yahoo, Youtube und Zalando.Weitere Informationen: www.trendmonitor-deutschland.deÜber den «Trendmonitor Deutschland»Der «Trendmonitor Deutschland» von Nordlight Research untersuchtregelmäßig Interessen, Nutzungsverhalten und Kaufbereitschaft derVerbraucher zu einer Vielzahl aktueller Trendprodukte undTrendtechnologien. Das Basistracking des «Trendmonitor Deutschland»umfasst Trendanalysen in folgenden Feldern: Banking & Insurance |Digital Life | E-Mobility | Energy | Entertainment & Gaming | Food |Health & Wellness | Marken| Medien & Kommunikation | Mode & Beauty |Smart Home | Smart Shopping | Reisen sowie Virtual & AugmentedReality.Bekanntheit, Interesse, Kaufbereitschaft und Nutzung vonTrendprodukten und Trendtechnologien werden nach zahlreichensoziodemographischen und psychographischen Merkmalen damitverbundenen Zielgruppen und Marktpotenzialen. Darüber hinaus werdenregelmäßig einzelne Schwerpunktthemen vertiefend beleuchtet. FürProduzenten, Dienstleister, Händler und Agenturen besteht im Rahmendes «Trendmonitor Deutschland» zudem die Möglichkeit, eigeneTrendanalysen im relevanten Wettbewerbsumfeld durchzuführen (MyTrend)sowie exklusiv themenbezogene Zusatzfragen zu stellen(Shuttle-System). 