Welche Aufgaben hat die Deutsche Bundesbank?

Bei der Deutschen Bundesbank handelt es sich um die unabhängige Zentralbank für die Bundesrepublik Deutschland. Sie hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main und betreibt zusätzlich neun Hauptverwaltungen in Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Mainz, Leipzig, Stuttgart und München sowie 35 weitere Filialen. Das vertretende Organ der Deutschen Bundesbank ist der Vorstand, welcher aus sechs Mitgliedern besteht. Dabei werden ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.