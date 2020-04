Welche Aktien jetzt kaufen? 3 Top-Aktien im Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Die Meinungen, ob man in der aktuellen Marktphase Aktien kaufen sollte, gehen auseinander. Ich persönlich bin der Meinung, dass fallende Kurse großartige Gelegenheiten schaffen, Aktien von großartigen Unternehmen zu einem fairen Preis einzusammeln.

Es gibt so einige Unternehmen da draußen, die vieles richtig machen. Dementsprechend gibt es auch einige Aktien, die möglicherweise grundsätzlich eine gute Investition sind. Gerade wenn die Kurse gefallen sind, sollte man den Fokus auf diese Unternehmen legen – eventuell befinden sich darunter Werte, die ohne Grund vom Markt bestraft worden sind.

Drei Top-Aktien, auf die viele Investoren schwören und auf die die oben genannten Kriterien zutreffen könnten, möchten wir uns gemeinsam ansehen. In einer Mär aus verschiedenen Aktien kann es doch durchaus hilfreich sein, ein paar Kandidaten genauer zu betrachten und entsprechende Überlegungen anzustellen, inwiefern eine Investition sinnvoll ist.

Berkshire Hathaway

Die erste Top-Aktie ist die von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Das Konglomerat von Starinvestor Warren Buffett ist das Paradebeispiel für Value-Investing schlechthin. In Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft werden aktuell 52 verschiedene Aktien vereint, die er größtenteils selbst ausgesucht hat. Da er sich nach und nach altersbedingt zurückzieht, sind auch Werte enthalten, die vermutlich von seinen Analysten ausgewählt worden sind.

Das muss nicht unbedingt negativ sein, im Gegenteil, denn es ist davon auszugehen, dass die Analysten viel von Warren Buffett und seiner rechten Hand, Charlie Munger, gelernt haben. Mit Berkshire Hathaway erhält man aktiv gemanagtes und breit diversifiziertes Portfolio an Aktien, ganz ohne Managementgebühren.

Berkshire Hathaway ist für mich ein echter Klassiker und eine Möglichkeit, ähnlich wie ein Fonds indirekt in Aktien investiert zu sein und nebenbei (noch) von Warren Buffetts Entscheidungen zu profitieren.

Johnson & Johnson

Der Gesundheitskonzern Johnson & Johnson (WKN: 853260) bietet eine große Bandbreite von Gesundheitsprodukten an. Dazu gehören beispielsweise verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen.

Die Gesundheitsvorsorge ist ein Marktsegment, das langsam, aber stetig wächst. Medikamente oder medizinische Geräte werden, solange es Menschen gibt, wohl auch weiterhin benötigt werden, was das Geschäftsmodell recht solide dastehen lässt. Vor allem angesichts dessen, dass es zunehmend mehr ältere Menschen gibt, die es auch medizinisch zu versorgen gilt.

Das Coronavirus hat zwar auch bei Johnson & Johnson eine Delle im Kursverlauf hinterlassen, allerdings sieht es danach aus, als ob es sich dabei nur um eine kurzfristige Entwicklung gehandelt hat.

Netflix

Der Streaming-Dienstleister Netflix (WKN: 552484) hat ebenfalls einen kurzzeitigen Kursrückgang erlitten. Doch in Zeiten von Quarantäne sollte sich das eher positiv auf die Abonnentenzahlen auswirken. Dafür spricht auch, dass Netflix zunehmend mehr hochwertigen Content auf der Plattform versammelt und somit Streaming gegenüber dem klassischen Fernseher zunehmend attraktiver gestaltet.

Netflix scheint also nicht nur grundsätzlich ein sehr spannendes Unternehmen zu sein, sondern könnte sogar als Gewinner aus der Coronakrise hervorgehen. Es stimmt zwar, dass die Konkurrenz auf dem Streaming-Markt stetig zunimmt, allerdings glaube ich daran, dass sich der Konsum zukünftig auf mehrere verschiedene Streaming-Dienstleister aufteilen wird – ähnlich wie wenn man zwischen verschiedenen Fernsehkanälen wechselt.

Die Qual der Wahl

Wie bereits erwähnt, gibt es zahlreiche hochwertige Unternehmen, deren Aktien im Moment attraktiv bewertet sein könnten. Es empfiehlt sich, mittels einer Watchlist eine Vorauswahl zu treffen und anschließend die jeweiligen Unternehmen genauer zu untersuchen. Denn Top-Aktien zu fairen Preisen einsammeln zu können, ist ein sehr guter Weg, den Grundstein für eine vermögende Zukunft zu legen.

