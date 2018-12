Neben professionellen Investoren ziehen derzeit immer mehr Privatanleger eine Investition an der Börse in Betracht. Doch welche Aktien jetzt kaufen? Die Antwort auf diese Frage hängt stark von der gewählten Strategie und dem individuellen Risikobewusstsein ab. Während chancenorientierte Investoren Wachstumsbranchen wie den Cannabis-Markt in den Blick nehmen, fällt der Blick bei eher konservativen Anlegern auf Unternehmen, welche traditionell mit starken Dividenden überzeugen. Ein großes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.