Welche Aktie ist der bessere Kauf: Mastercard oder Visa?

Wenn es um Kreditkarten geht, stehen Mastercard (WKN:A0F602) und Visa (WKN:A0NC7B) weit vor der Konkurrenz. Angesichts des explosionsartigen Wachstums beim elektronischen Zahlungsverkehr auf der ganzen Welt haben sowohl Mastercard als auch Visa alles daran gesetzt, an der Spitze der Branche zu bleiben. Man will unbedingt sichergehen, dass man nicht an Relevanz verliert, da die Verbraucher zunehmend auf mobile Geräte und alternative Zahlungssysteme setzen.

Die Anleger waren mit Visa und Mastercard sehr zufrieden, und selbst einige der aufstrebenden Wettbewerber haben erkannt, dass Kreditkarten sinnvoll für den Kampf um Marktanteile sein können. Aber nach großen Gewinnen fragen sich einige Anleger, ob für diese Aktien noch Luft nach oben ist. Schauen wir uns doch einmal Mastercard und Visa genauer an, um zu sehen, welche Aktie derzeit die bessere Wahl zum Kauf ist.

Bewertung und Wertentwicklung der Aktie

Mastercard und Visa haben die Gewinne des Marktes deutlich übertroffen. Die Mastercard-Aktie ist seit Oktober 2017 um fast 60 % gestiegen. Aber Visa war auch nicht übel und verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 45 %.

Gut, nun sehen die beiden Aktien nach ihren jüngsten Höchstständen ziemlich teuer aus. Unter Verwendung der jüngsten Einnahmen sieht Visas Trailing Multiple mit 37 attraktiver aus, Mastercards steht bei über 50 Mal Trailing Earnings. Berücksichtigt man jedoch die kurzfristigen Gewinnprognosen, verringert sich der Abstand deutlich. Visa wird mit dem 28-fachen der erwarteten Einnahmen gehandelt und liegt damit immer noch vorne, aber Mastercard ist mit seinem Forward Multiple von 30 nicht weit dahinter. Die starke Dynamik von Mastercard gleicht den etwas teureren Aktienkurs aus, sodass die beiden Aktien hier für mich gleichauf liegen.

Dividenden und Verwendung von Kapital

Ein Bereich, in dem weder Mastercard noch Visa glänzen, ist die Dividende. Visa hat eine Dividendenrendite von 0,6 % erzielt, die Dividendenrendite von Mastercard ist unter 0,5 % gefallen. Beide sind im Vergleich zum Marktdurchschnitt von eher 2 % erbärmliche Dividendenzahler.

Beide haben es auch nicht sehr eilig gehabt, die Erträge zu steigern. Mastercard erhöhte seine Auszahlung Ende letzten Jahres um 14 %, während Visa sowohl im vierten Quartal 2017 als auch im ersten Quartal 2018 um 18 % bzw. 8 % zulegte. Doch die Tatsache, dass diese Steigerungen so weit hinter der Aktie zurückgeblieben sind, hat die Probleme der Dividendenrendite nur noch verschärft.

Allerdings haben sowohl Mastercard als auch Visa gute Erfahrungen beim Rückkauf von Aktien gemacht, um Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Doch für diejenigen, die Wert auf regelmäßige Auszahlungen legen, können sich weder Mastercard noch Visa wirklich als attraktive Aktie präsentieren.

Wachstumschancen und -risiken

Sowohl Mastercard als auch Visa haben es geschafft, ihr Unternehmen vor dem Wettbewerb zu schützen und arbeiten hart daran, sich gegenseitig zu übertreffen. So zeigte das jüngste Quartal von Mastercard einen Anstieg des Zahlungsvolumens um 14 %, wobei die Zahl der von Mastercard abgewickelten Transaktionen um 17 % stieg. Auch das internationale Zahlungsvolumen stieg um 16 %, da Transaktionen von Land zu Land mehr an Bedeutung zunehmen. Mastercard hat in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet, um diese Möglichkeiten voll auszuschöpfen, und man bezieht erhebliche Gebühreneinnahmen aus internationalen Zahlungen. Außerdem hat man viel zur Distinktion getan: mehr Sicherheit, Datenanalyse und Verwaltung von Treueprogrammen. So will Mastercard in Zukunft die Kunden enger an sich binden.

Auch Visa ist sehr erfolgreich. Im letzten Quartal stieg das Zahlungsvolumen um 11 % und trug dazu bei, dass die verarbeiteten Transaktionen um 12 % zunahmen. Visa hat 3,28 Milliarden Karten ausgegeben, was nach wie vor weit vor den rund 2,44 Milliarden von Mastercard liegt. Die Erlöse aus Datenverarbeitung und Dienstleistungen stiegen noch schneller als das übrige Geschäft, und Visa kommt auch auf die 16 % von Mastercard bei Transaktionserlösen aus internationalem Zahlungsverkehr. Fans von Visa weisen darauf hin, dass das Unternehmen ausgezeichnete Arbeit geleistet hat, um die Loyalität der Stammkunden zu erhalten, selbst wenn die Rivalen alles in der Macht Stehende tun, um Kunden von Visa wegzulocken.

International denken

Müsste ich mich entscheiden, dann wäre Mastercard meine Wahl. Das Unternehmen hat besseren Anklang auf internationalen Märkten gefunden, wo meiner Meinung nach die größten Wachstumsaussichten der beiden Unternehmen liegen. Visa ist jedoch auch eine starke Wahl, und beide Unternehmen geben eine gute Aktie ab für ein ausgewogenes Portfolio.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Mastercard und besitzt Aktien von Visa.

Dieser Artikel von Dan Caplinger erschien am 1.10.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.