Grünwald (ots) - Das Kunstprojekt "Festival der Liebe" von TELE 5 ist vomGrimme-Institut in Marl für den renommiertesten deutschen Fernsehpreis in derKategorie Unterhaltung nominiert worden.Seit Mai 2019 dreht sich in dieser vollkommen neuen Form von Unterhaltung allesum die Geschehnisse in einem fast vergessenen Hotel in Bad Gastein inÖsterreich. Im November 2019 war es auch als Theaterstück in 5 deutschen Städtenzu sehen und ist 14 tägig als Podcast zu hören.Die Performance-Ikone Friedrich Liechtenstein und seine Crew zelebrieren denalltäglichen Wahnsinn des menschlichen Seins. Zusammen-Seins!Für den Produzenten und Regisseur Tobias Klose mit seiner Firma "Enrico Palazzo"und Senderchef Kai Blasberg, der die Idee zum Festival der Liebe entwickelt hat,ist es nach dem Gewinn des Grimme-Preises mit "Walulis sieht fern" die zweitegemeinsame Nominierung.Kult-Musiker Malakoff Kowalski (Sound) und Werber-Legende Feico Derschow(Artwork) runden das Bild des wohl ungewöhnlichsten Projektes der letzten Jahreim deutschen Privatfernsehen ab."Die Idee, immer wieder Neues, auch ganz Anderes an den Start zu bringen, hatgut funktioniert. Es ist toll, dass das auch in dieser medial überladenen Weltgesehen und anerkannt wird", freut sich Kai Blasberg."Wir wollten ein kleines Universum erschaffen, in das der Zuschauer immer wiedereintauchen kann, sich kurz unterhalten fühlt, am Bildschirm kleben bleibt unddarüber nachdenkt oder spricht. Dass das alles jetzt in dieser Form anerkanntwird, ist für alle Beteiligten eine riesen Auszeichnung.", so Tobias Klose."Das alles ist sehr, sehr gut! Manche Szenen sind uns richtig gut gelungen",freut sich Friedrich Liechtenstein aus dem fernen Los Angeles. "Die Liebegewinnt immer".- Mehr Informationen zum Festival der Liebe: https://www.festivalderliebe.de/- Mehr Informationen zum Grimme-Preis: https://www.grimme-preis.de/Pressekontakt:Pressekontakt:TELE 5 KommunikationMarijke Schröter HadleyTel.: +49 (89) 649568 - 145Marijke.SchroeterHadley@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell