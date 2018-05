Weko will Goldbach-Übernahme durch Tamedia vertieft prüfen

Zürich (awp) - Der Zürcher Medienkonzern Tamedia ist bei der geplanten Übernahme der Medienvermarkterin Goldbach noch nicht am Ziel. Die Eidgenössische Wettbewerbskommission Weko stellt sich vorerst quer und will die Übernahme vertieft prüfen. Der Vollzug der Transaktion soll sich demnach auf September oder Oktober 2018 verschieben, wie Tamedia und Goldbach am Mittwoch gemeinsam mitteilen.

Das im vergangenen Dezember von Tamedia lancierte Angebot ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten