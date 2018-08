Weko prüft Übernahme von Basler Zeitung durch Tamedia vertieft

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Zürich (awp) - Die Wettbewerbskommission (WEKO) will die geplante Übernahme der Basler Zeitung durch Tamedia vertieft prüfen. Es bestünden Anhaltspunkte, dass der Zusammenschluss auf verschiedenen Märkten eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt, so die Weko am Dienstag. Tamedia selbst rechnet einer Mitteilung zufolge weiterhin mit einer Zustimmung bis spätestens Ende Jahr, da sie bisher keine auf die Region Basel fokussierte Geschäftstätigkeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten