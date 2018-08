Weko prüft Übernahme der „Basler Zeitung“ durch Tamedia vertieft

Bern (awp/sda) - Die Wettbewerbskommission (Weko) wird die geplante Übernahme der "Basler Zeitung" durch den Medienkonzern Tamedia einer vertieften Prüfung unterziehen. Es geht dabei um eine mögliche marktbeherrschende Stellung auf verschiedenen Märkten durch Tamedia.

Es bestehen Anhaltspunkte, dass der Zusammenschluss in den Märkten für Inserenten von Stellen-Rubrikanzeigen in Print und Online in der Deutschschweiz und im Raum Basel eine marktbeherrschende Stellung begründen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten