Weitwandern auf den Azoren - Pilgerglück für Genießer / Exklusiv bietet der Freiburger Reisespezialist picotours ein Trekking-Programm mit Shuttle-Service zum Weitwandern auf den Azoren an (FOTO)

Freiburg (ots) -Lust auf Fernwandern? Der Jakobsweg ist schon zu ausgelatscht? Dann sind die neuerschlossenen "Grand Rotas", die großen Routen auf den Azoren die richtige Wahl.Sie können einzelne Inseln umrunden oder Weitwandern und Inselhüpfen auf denAzoren kombinieren.Insel-Paradiese für WeitwandererSo geht Trekking für Genussmenschen: Wanderschuhe schnüren, Inselluftschnuppern, fantastische Ausblicke auf das Meer erhaschen und sich dabei an derursprünglichen Vulkanlandschaft erfreuen.Auf den Azoren gibt es fünf offizielle Weitwanderwege (GR):- Grande Rota de Santa Maria, Inselrundweg, 78 km- Grande Rota das Flores, 2-Etappen-Streckenwanderweg, 47 km- Faial Costa a Costa, Weitwanderweg, 36 km- Grande Rota de São Jorge, 2-Etappen-Streckenwanderweg, 41,5 km- Grande Rota da Graciosa, Inselrundweg Graciosa, 40 kmpicotours hat diese Touren teils modifiziert und auch die Inseln Sao Miguel undPico mit dem höchsten Gipfel Portugals ins Programm aufgenommen. Fernwanderfanswählen zwischen drei Azoren-Trekkingreisen:"Wandern ohne Gepäck. Azoren-Inselhüpfen auf Faial, Pico und Sao Jorge" heißteine davon. 16 Tage geht es im eigenen Tempo auf Küstentrails durch blühendeWiesen und spektakuläre Kraterlandschaften - erfrischende Badepausen im Atlantikund Fährfahrten inklusive. Die Gehzeit der neun individuellen Wanderungen liegtzwischen drei und fünf Stunden pro Tag, bis zu 900 Höhenmeter Auf- und Abstiegsind zu bewältigen. Übernachtet wird in ausgesuchten Unterkünften. Zu denAnfangs- und Endpunkten werden die picotours-Weitwanderer mit einem Shuttlegebracht. Die beste Reisezeit ist im Frühjahr und im Herbst.Bei der "Küstenwanderung auf Santa Maria - in fünf Etappen" umrunden diepicotours-Trekkingfans in acht Tagen auf dem längsten Wanderweg der Azoren dieInsel. Auf nicht einmal hundert Quadratkilometern bietet die kleine Insel SantaMaria beim Azoren Weitwandern eine riesige Vielfalt an Landschaften mit Küstenund Flüssen, Wäldern und Wiesen - und sogar durch eine karge Steppe und einerote Wüste kommen die Wanderer. Die Touren haben mittleres Niveau und sindzwischen zehn und 22 Kilometer lang. Der maximale Anstieg und Abstieg liegt beietwa 400 Höhenmetern. Die Reisenden können wählen, ob sie in Hütten direkt ander Wanderstrecke übernachten oder im 4-Sterne-Hotel. Die beste Reisezeit zumWeitwandern auf der Azoreninsel Santa Maria: ganzjährig.Am westlichsten Ende Europas auf Inseln weitwandern! Das können Trekkingfreundebei der 13-tägigen picotours-Reise "Ein Mekka für Weitwanderer - Flores, Faialund Sao Miguel". Die Reise kombiniert die schönsten Wanderwege dieser dreiEilande. Ein Höhepunkt sind die Wanderungen auf der artenreichen BlumeninselFlores, aber auch die Trekkingtouren durch die Kraterlandschaft auf Faial unddie Küstentrails auf der Hauptinsel Sao Miguel sind unvergesslich. Jede Inselbietet Rund- und Streckenwanderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgradenzum Weitwandern auf den Azoren. Inselflüge und Transfers zu den Wanderungenorganisiert der Veranstalter. Die beste Reisezeit ist im Frühjahr und im Herbst.Alle Reisen inklusive Flug, Übernachtung mit Frühstück undShuttleservice:* Küstenwanderung auf Santa Maria - in fünf Etappen um die Insel: 8Tage ab 949 pro Person* Ein Mekka für Weitwanderer - Flores, Faial und Sao Miguel: 13 Tagepro Person kosten 1689 Euro* Wandern ohne Gepäck: Azoren-Inselhüpfen auf Faial, Pico und SaoJorge: 16 Tage ab 1759 Euro pro PersonWeitere Informationen zu den individuellen Wanderreisen vonpicotours: http://ots.de/gVSunz