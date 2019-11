München (ots) -Seine Qualitäten als Ratefuchs hat Schauspieler und ComedianChristoph Maria Herbst bei "Wer weiß denn sowas?" schon mehrfachunter Beweis gestellt. Siege und Niederlagen halten sich bisher dieWaage, deshalb tritt er am Montag erneut an, um seine persönlicheBilanz zu verbessern. Gegnerin ist diesmal seine ebenso schlagfertigewie witzige Kollegin Cordula Stratmann.Im Kinofilm "Ich war noch niemals in New York" war Uwe Ochsenknechtals "Eintänzer Otto" zu sehen. Am Dienstag ist allerdings wenigersein Rhythmusgefühl, als seine clevere Kombinationsgabe gefragt, wennder Schauspieler gegen seinen Kollegen Alexander Held antritt, dergerade im ZDF- "Stralsund"- Krimi zu sehen war.Mit einem Riesensatz auf unglaubliche 7,30 Meter wurde die deutscheLeichtathletin Malaika Mihambo gerade erst Weltmeisterin imWeitsprung - und lag damit sagenhafte 38 Zentimeter vor derZweitplatzierten. Ob der ehemalige Leichtathlet und TV-Experte FrankBusemann am Mittwoch beim Quiz-Zweikampf da eine Chance hat?Mit Charme und Chuzpe macht Fabian Köster absurde Straßeninterviewsoder führt Politiker mit seinen scheinbar harmlosen Fragen aufsGlatteis - sehr zur Freude der Fans der "heute show". Sein Gegnerbeim spaßigen Duell um den Ratesieg am Donnerstag ist der KomikerAbdelkarim, der sich selbstironisch den "Marokkaner deinesVertrauens" nennt und mit seinem Programm "Staatsfreund Nr. 1" aufTour ist.Er präsentiert gerade seine erste eigene Schmuckkollektion und imkommenden Jahr gehört Moderator und Schauspieler Ralph Morgensternzum Ensemble der "Jedermann Festspiele Potsdam". Zum Wochenausklangtritt er gegen den Buchautor ("Diese ganze Scheiße mit der Zeit") undGastgeber der NDR Talk Show Hubertus Meyer-Burckhardt an, umspannende Fragen wie diese zu beantworten:Der Klimawandel trägt dazu bei, dass heutzutage im Vergleich zu vor15 Jahren ...?a) Schokolade kalorienreicher istb) Wein einen höheren Alkoholgehalt hatc) Bananen mehr Spurenelemente enthaltenDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 25. bis 29. November 2019 imÜberblick:Montag, 25. November - die Comedians Cordula Stratmann und ChristophMaria HerbstDienstag, 26. November - die Schauspieler Uwe Ochsenknecht undAlexander HeldMittwoch, 27. November - die Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambound der ehemalige Leichtathlet Frank BusemannDonnerstag, 28. November - die Komiker Fabian Köster und AbdelkarimFreitag, 29. November - die Moderatoren Ralph Morgenstern undHubertus Meyer-Burckhardt"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4447854OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell