Weiterqualifizierung im Ausland für Young professionals: das Hans Weisser Stipendium in der Stiftung der Deutschen Wirtschaft

Berlin (ots) - Young professionals, Intrapreneure sowieGründerinnen und Gründer können sich ab sofort für das Hans WeisserStipendium in der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) bewerben!Wer sein Projekt, den nächsten beruflichen Schritt oder die eigeneGründungsidee durch eine Weiterqualifizierung im englischsprachigenAusland voranbringen möchte, kann seine Bewerbung bis 26. November2018 einreichen.Junge Berufs- und Gründungserfahrene mit förderfähigemWeiterqualifizierungsvorhaben werden zum einen finanziell bis zu zweiJahren mit monatlich 1.500 Euro sowie mit maximal 25.000 EuroGebührenzuschuss im Jahr unterstützt. Zum anderen erhalten sie dieChance, im englischsprachigen Ausland neue Impulse für ihreInitiative zu gewinnen.Gefördert werden Menschen mit Innovationskraft undUnternehmergeist, die Verantwortung übernehmen und Veränderunggestalten wollen. Sie alle haben ein Vorhaben, das sie begeistert unddas sie in die Tat umsetzen möchten. Die Fördermöglichkeiten sindvielseitig. Dazu zählen unter anderem Studien- undForschungsaufenthalte oder die Teilnahme an Gründungsqualifizierungensowie Start-up Exkursionen. Bewerbungsvoraussetzungen sind ein sehrguter Hochschulabschluss (mindestens Bachelor), erste Berufs- oderGründungserfahrungen und gesellschaftliches Engagement.Alle Infos zu den förderfähigen Projekten und Aufenthalten sowiezu Bewerbung und Bewerbungsvoraussetzungen gibt es unterwww.sdw.org/hans-weisser-stipendium.Bildmaterial unter: http://bit.ly/AuslandsstipendiumPressekontakt:Susanne Biringer, Referentin Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft (sdw) gGmbH, Breite Str. 29, 10178 Berlin, Tel.: 030278906-18, E-Mail: presse@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell