Weiterhin vielfältige Forderungsrisiken für Lieferanten von Elektronikunternehmen

Köln (ots) - Atradius sieht weiterhin erhebliche Zahlungsrisikenbei Abnehmern aus der Informations- und Kommunikationstechnikbranche(IKT) in Deutschland. In den vergangenen Monaten ist die Summe der zuspät bezahlten Forderungen, die Lieferanten und Dienstleister derBranche dem Kreditversicherer gemeldet haben, spürbar gestiegen. Fürdie kommenden sechs Monate rechnet Atradius damit, dass dieZahlungsverzögerungen und Insolvenzen in dem Bereich weiter zunehmen.Das geht aus dem aktuellen MarktMonitor des Kreditversicherers fürdie Branche hervor."Eine ganze Reihe von Faktoren erhöht derzeit den Druck auf dieLiquidität der deutschen IKT-Unternehmen, insbesondere von kleinenund mittelständischen. Für die Lieferanten und Dienstleister derBranche besteht deshalb ein hohes Risiko, dass ihre Rechnungen nichtbezahlt werden - trotz Umsatzzuwachs und entgegen dem Trendrückläufiger Insolvenzzahlen in Deutschland insgesamt", sagt MichaelKarrenberg, Regional Director Risk Services Germany, Central, North,East Europe & Russia/CIS von Atradius. "Wir empfehlen Unternehmen,die Bonität jedes Abnehmers genau zu prüfen und Forderungen gutabzusichern, um Zahlungsausfällen sicher aus dem Weg zu gehen."Die Zahl der Insolvenzen von deutschen IKT-Firmen stieg 2017 um1,5 %, während die Firmenpleiten in Deutschland insgesamt um mehr als6 % zurückgingen.Hintergrund: Harter Wettbewerb lässt Margen schrumpfenDer deutsche IKT-Markt wird von wenigen großen Konzernendominiert, daneben existiert eine Vielzahl an mittelständischenUnternehmen. Diese stehen mit ihren Produkten und Services häufig ineinem harten Wettbewerb untereinander. So bleiben die Margen - trotzeiner insgesamt soliden Nachfrage - in allen Teilbereichen weiterhingering. Die Eigenkapitalausstattung der Unternehmen ist zudemmeistens unterdurchschnittlich.Der Konsolidierungstrend in der Branche hält vor diesemHintergrund weiter an. Unternehmen sind gezwungen, mit dem rasantenFortschritt mitzuhalten und neue Produkte immer schneller zurMarktreife zu bringen. "Wenn sie nicht in Nischenbereichen etabliertsind, bleiben kleinere Unternehmen am häufigsten die Verlierer indiesem Verdrängungswettbewerb. Von ihnen geht ein erhöhtesForderungsrisiko aus", sagt Michael Karrenberg.Risiken durch Umsatzsteuerkarusselle und Abgaben anVerwertungsgesellschaftenDarüber hinaus sind in der IKT-Branche die Liquiditätsrisikenaufgrund so genannter Umsatzsteuerkarusselle weiterhin hoch (sieheAtradius-Pressemitteilung vom 27. Juni 2017). Von den Ermittlungs-und Strafmaßnahmen der Steuerbehörden, die im Zusammenhang mit demBetrugsmuster ergriffen wurden, waren in den vergangenen zwei Jahrenvermehrt Groß- und Einzelhändler von Unterhaltungselektronikbetroffen - in Deutschland und vor allem in Osteuropa. Die Maßnahmenreichen von Pfändungen über eingefrorene Konten bis hin zurUntersuchungshaft von Mitarbeitern, werden häufig schon imVerdachtsfall implementiert und können die finanzielle Basis vonUnternehmen schnell zerstören. Gefahr droht den IKT-Firmen dabei vonzwei Seiten: Zum einen können sie völlig ohne Vorzeichen einenZahlungsausfall erleiden, wenn einer ihrer Abnehmer aus der Branchein das Visier der Behörden gerät und kurzfristig zahlungsunfähigwird. Gleichzeitig können Elektronikhändler selbst schnell und ohneeigene Kenntnis in ein solches Karussell hineingeraten und zum Opferder behördlichen Maßnahmen werden.Atradius weist außerdem auf drohende Liquiditätsengpässe beiIKT-Firmen hin, die die Vergütungsansprüche vonVerwertungsgesellschaften nicht bezahlen und damit die gesetzlichgeregelte Abgabe verweigern. In jüngster Vergangenheit kam eshierdurch vereinzelt zu Zahlungsausfällen, nachdem dieStaatsanwaltschaft Firmenkonten bei säumigen Unternehmen sperrte.Individuelle Prüfung der AbnehmerAufgrund der genannten Faktoren bewertet Atradius dasForderungsrisiko in der deutschen IKT-Branche derzeit insgesamtneutral bis vorsichtig. "Wir prüfen jeden Abnehmer unsererVersicherungsnehmer individuell auf Basis von Finanzkennzahlen undweiteren Daten", erläutert Michael Karrenberg. "Die IKT-Branche isteine sehr schnelllebige Branche mit derzeit starkem Preisverfall.Aufgrund des erhöhten Schadenaufkommens in jüngster Vergangenheitschauen wir uns die Unternehmen umfassend an, unter anderem auchmithilfe von vorläufigen Zahlen, Informationen über Cash-Reservenoder Übersichten über Kreditlinien. Darüber hinaus prüfen wir auchdie Innovationsfähigkeit der Unternehmen."Atradius MarktMonitor für die IKT-BrancheDer Atradius MarktMonitor analysiert die aktuelle Situation in denIKT-Branchen in China, Deutschland, Japan, Großbritannien, den USA,Australien, Frankreich, Indien, Italien, den Niederlanden, Südkoreaund den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zudem gibt er einenAusblick, wie sich die Zahlungsrisiken in den kommenden sechs Monatenentwickeln werden. 