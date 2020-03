Weiterhin schwache Chemiekonjunktur / Bericht des VCI zur wirtschaftlichen Lage der Branche im 4. Quartal 2019

Frankfurt/Main (ots) -- Produktion und Umsatz in Q4/19 leicht gestiegen, aber Niveaudeutlich unter Vorjahr- Preise um 0,5 Prozent gesunken- Prognose: Trendwende ausgeblieben, Risiken nehmen zuDie Geschäfte der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland haben sichim vierten Quartal 2019 vorübergehend leicht verbessert. Das geht aus demaktuellen Quartalsbericht hervor, den der Verband der Chemischen Industrie (VCI)veröffentlicht hat. Damit setzte sich der Abschwung der Vorquartale inDeutschlands drittgrößter Industriebranche zunächst nicht fort. Produktion undUmsatz stiegen im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten leicht. EineTrendwende im Chemiegeschäft ist aber ausgeblieben.Das leichte Wachstum reichte bei Weitem nicht aus, um die Rückgänge derVorquartale auszugleichen. Die deutsche Industrie ist noch immer in einerRezession und die Nachfrage nach Chemikalien verhalten. Der Inlandsumsatz derBranche lag im vierten Quartal deutlich unter Vorjahr. Hinzu kommt dasCoronavirus, mit dem die konjunkturellen Risiken für die Wirtschaftzwischenzeitlich gewachsen sind. VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrupsagt zur konjunkturellen Lage: "Der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie stehterneut ein schwieriges Geschäftsjahr bevor. Die Auswirkungen der Corona-Epidemiewerden die exportorientierte deutsche Industrie und damit auch die Chemie zuspüren bekommen. Von der Politik sind jetzt Unterstützungsmaßnahmen für diegesamte Wirtschaft gefragt."PrognoseDer VCI hat seine Prognose für 2020 gesenkt. Der Verband rechnet nun mit einemRückgang der Chemieproduktion von 1,5 Prozent. Für die Mengenentwicklung derchemisch-pharmazeutischen Industrie insgesamt ist bestenfalls eine Stagnation zuerwarten. Der Branchenumsatz bleibt voraussichtlich mit 196 Milliarden Eurounverändert.ProduktionIm vierten Quartal 2019 ist die Chemieproduktion im Vergleich zum Vorquartal um1,6 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr sank die Produktion um 2 Prozent.Die Kapazitätsauslastung der Chemiebranche stieg leicht auf 82,7 Prozent und lagdamit im unteren Normalbereich.ErzeugerpreiseDie Preise für chemisch-pharmazeutische Produkte sind im vierten Quartal 2019 um0,5 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr betrug der Preisrückgang 0,3Prozent.UmsatzDer Branchenumsatz stieg im vierten Quartal 2019 gegenüber dem Vorquartal um 0,8Prozent auf 45,4 Milliarden Euro. Im Inland legten die Erlöse trotz derschwachen Industriekonjunktur um 0,7 Prozent zu. Etwas positiver entwickeltesich das Auslandsgeschäft (+ 0,9 Prozent). Das Vorjahresniveau verfehlte derBranchenumsatz mit einem Minus von 2,7 Prozent dennoch deutlich.BeschäftigungDer Personalstand in der chemisch-pharmazeutischen Industrie ist im viertenQuartal 2019 stabil geblieben. Von Oktober bis Dezember beschäftigten dieUnternehmen der Branche 464.800 Mitarbeiter. Das ist ein Plus von 0,5 Prozent imVergleich zum Vorjahr.HinweisDen vollständigen VCI-Quartalsbericht 4/2019 finden Sie unter http://www.vci.deim Pressebereich zum Download.Über den VCIDer Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertritt die wirtschaftspolitischenInteressen von rund 1.700 deutschen Chemieunternehmen und deutschenTochterunternehmen ausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderenBereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. 2019 setzte dieBranche rund 196 Milliarden Euro um und beschäftigte 464.800 Mitarbeiter.Pressekontakt:VCI-Pressestelle:Telefon: 069 2556-1496E-Mail: presse@vci.de http://twitter.com/chemieverbandhttp://facebook.com/chemieverbandVCIWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12523/4544828OTS: Verband der Chemischen Industrie (VCI)Original-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell