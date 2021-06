Weiterhin hohes Dividendenaufkommen bei Tabakaktien: Diesen Wert finde ich dabei am interessantesten!

Weitere Suchergebnisse zu "Altria Group":

Vor allem Einkommensinvestoren lieben Aktien, die eine ansehnliche Dividende abwerfen. Denn mit den erhaltenen Ausschüttungen kann man sich kinderleicht einen zusätzlichen Geldstrom schaffen. Aber seit mit dem Ersparten kaum noch Zinsen zu erzielen sind, erfreuen sich Dividendenaktien auch generell immer größerer Beliebtheit.

Schaut man sich die Börsenlandschaft an, dann sind es unter anderem die Tabakaktien, welche als solide Dividendenzahler bekannt sind. Und auch in Zeiten, wo den Tabakkonzernen durch immer mehr Restriktionen das Leben schwer gemacht wird, konnten sie ihre sehr aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik beibehalten.

Ein Wert, der mir persönlich aus diesem Bereich mit am besten gefällt, ist der in den USA beheimatete Tabakhersteller Altria (WKN: 200417). Grund genug, uns deshalb heute einmal einen kleinen Überblick über die Dividendenpolitik des Unternehmens zu verschaffen.

Top in Sachen Dividende

Wer eine Aktie mit einer soliden Ausschüttung sucht, der sollte wissen, dass Altria zu den sogenannten Dividendenaristokraten gehört. Denn bereits seit dem Jahr 1928 zahlt der Konzern nun schon eine Gewinnbeteiligung und seit 1969 wird diese nun auch schon regelmäßig angehoben. Dies bedeutet, dass wir seit 52 Jahren eine konstante Dividendensteigerung erkennen können.

Die Aktionäre von Altria können sich aktuell alle drei Monate über eine Dividendenzahlung von 0,86 US-Dollar freuen. Doch vor zehn Jahren sah es an dieser Stelle noch etwas anders aus. Damals mussten sich die Investoren noch mit einer Quartalsausschüttung von 0,38 US-Dollar zufriedengeben. Wir erkennen also bei der Quartalsdividende in diesem Zeitraum eine Steigerung von insgesamt 126 %. Ein Wert, der meiner Meinung nach für Investoren sicherlich interessant aussehen könnte.

Und Altria kann sich seine recht großzügige Dividendenpolitik auch durchaus leisten. Denn alleine die Marke Marlboro als Flaggschiff des Konzerns besitzt in den USA einen Marktanteil von über 40 %. Seit Jahren geht zwar die Zahl der insgesamt verkauften Zigaretten um rund 4 % pro Jahr zurück, doch dafür können die Preise um circa 5 % pro Jahr erhöht werden.

Die Aussichten für die Aktie

Es dürfte einem auch ohne Mathematikstudium schnell klar werden, dass es Altria in der oben genannten Konstellation möglich sein sollte, sowohl den Umsatz als auch den Gewinn immer weiter zu erhöhen. Und so konnte man im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Nettoumsatz einen Anstieg von 4,2 % erkennen. Auch der operative Gewinn konnte gesteigert werden. Hier sehen wir gegenüber dem Vorjahr sogar ein Plus von 5,3 %.

Es ist für mich also absolut nicht verwunderlich, dass die Altria-Aktie im aktuellen Jahr bisher überzeugen konnte. Sie notiert derzeit mit 49,76 US-Dollar (11.06.2021) rund 22 % höher als noch Anfang Januar. Die Bewertung der Papiere liegt bei einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11 und sie liefern dem Investor aktuell eine Dividendenrendite von stolzen 6,91 %.

Es stellt sich allerdings die Frage, wie lange man noch diese recht hohe Anfangsrendite bei der Dividende bekommen kann. Denn in meinen Augen könnte die Altria-Aktie noch weiteres Kurspotenzial besitzen. Die Papiere von Altria weisen also eine recht niedrige Bewertung auf, bieten eventuell weitere Kursfantasie und können mit einer hohen Dividendenrendite aufwarten. Was will man als Dividendenanleger eigentlich noch mehr?

