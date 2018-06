Weiterhin auf Wachstumskurs: Europas größtes Mietportal investiert in Münchner Software-Startup

Berlin (ots) - Rentsoft erhält Rückenwind, denn das MieterportalErento investiert in sechsstelliger Höhe in das MünchnerStartup-Unternehmen. Die Macher der Vermietersoftware erhalten so dieMöglichkeit, ihre Innovationen weiter auszubauen.Praxisnahe Software spart bei der Vermietung viel ZeitVermieter von Autos, Wohnmobilen, Baumaschinen undVeranstaltungstechnik mussten in der Vergangenheit einen erheblichenAufwand betreiben, um ihre Geschäftsvorgänge wie Angebote,Rechnungen, Mahnungen und Übergabeprotokolle am PC zu koordinieren.Diese Lücke hat das in München ansässige Startup Rentsoft(www.rentsoft.de) mit einer praxisnahen Software, die auf dieAnliegen von Vermietern ausgerichtet ist, geschlossen. Das spart imTagesgeschäft viel Zeit und Geld. Denn mit der Software entfällt esmitunter sogar, eine Kraft speziell für diese Verwaltungsarbeiten zubeschäftigen. Rentsoft funktioniert dabei cloudbasiert auf jedemGerät. Doch die Software beschränkt sich nicht nur auf alle imVermietvorgang notwendigen Geschäftsunterlagen, sondern enthält auchohne Aufpreis Mustermietverträge, die anwaltlich geprüft sind undjeweils auf den neuesten rechtlichen Stand aktualisiert werden."Unser Ziel ist es, mit Rentsoft eine innovative und moderneVermietsoftware zu schaffen, mit der es unseren Kunden möglich istProzesse aus dem alltäglichen Arbeitsumfeld digital abzubilden und zuvereinfachen", sagt Tobias Engelsberger, CEO von Rentsoft.Ein deutlich besserer Service für Vermieter im VisierDie Macher von Rentsoft haben sich ganz derSchnittstellenintegration verschrieben, weshalb bereits Plattformenund Programme wie Mobile.de, Creditreform oder Datev in die Softwareintegriert wurden. Der bislang größte Coup ist die Zusammenarbeit mitErento (www.erento.com). Seit April diesen Jahres sind Rentsoft undEuropas größtes Mietportal Erento mit dem Ziel vernetzt, Vermieterneinen noch besseren und effizienteren Service zu bieten. Man möchtesomit sowohl das Wachstum der Vermieter durch Anfragen stärken, alsauch Ihre täglichen Geschäftsprozesse optimieren. Täglich benutzenrund 25.000 Besucher die Plattform von Erento, um Wohnmobile,Sportwagen, Transporter, Baumaschinen, Oldtimer und alles rund um dieEventorganisation zu suchen und zu buchen. Erento verfügt über 15Jahre Erfahrung auf dem Markt.Der Branchengigant investierte kürzlich einen Betrag insechsstelliger Höhe in das Startup. Dort will man diesen finanziellenSchub vor allem für weiteres Wachstum auf dem deutschen Markt nutzen.Eine Win-win-Situation für beide Beteiligten. "Durch unsereBeteiligung stärken wir das Produktportfolio der Erento GmbH undbieten Vermietern ganzheitliche Lösungen für Ihr Geschäft an.", soRobert Rutkowski, Managing Director von Erento.Pressekontakt:erento GmbHTom SpernerWrangelstraße 10010997 Berlinredaktion@erento.comhttps://www.erento.com/Original-Content von: erento GmbH, übermittelt durch news aktuell