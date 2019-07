Weiteres rechtskräftiges Urteil im VW Abgasskandal erstritten - VW muss Schadensersatz zahlen

--------------------------------------------------------------Schadensersatz fordernhttp://ots.de/PBh535--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Die Kanzlei Hahn Rechtsanwälte hat imDieselskandal am Landgericht Hamburg ein rechtskräftiges Urteil gegendie Volkswagen AG erstritten. VW hatte eine zunächst eingelegteBerufung wieder zurückgezogen, nachdem durch eine Anschlussberufungvon Seiten des Klägers weiteres Ungemach drohte. Damit gibt VWindirekt zu, dass es den Kunden, wie vom Gericht im Urteil bestätigt,sittenwidrig und vorsätzlich getäuscht hatte und dem Kläger daherSchadensersatz schuldet.Ursprünglich hatte das Landgericht Hamburg am 21.12.2018 dieVolkswagen AG zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt. Der Klägerhatte 2015 von privat einen VW Passat erstanden. Dieser war mit einemDieselmotor der Baureihe EA 189 ausgestattet und verfügte somit übereine illegale Abschalteinrichtung, wie das Kraftfahrt-Bundesamtfestgestellt hatte. Der Kläger wurde in dem Zusammenhang 2017 von derVolkswagen AG im Rahmen eines Rückrufs in die Werkstatt gebeten, umein Software-Update aufspielen zu lassen. Dem kam der Kläger auchnach. Im Februar 2018 verklagte er die Volkswagen AG dann aber imHinblick auf die Verwendung einer illegalen Abschalteinrichtung aufSchadensersatz.Dieser Klage gab das Landgericht Hamburg statt. Der Kläger seivorsätzlich und sittenwidrig geschädigt worden, so das Gericht undhabe deshalb einen Anspruch auf Erstattung des Kaufpreises nebstZinsen, abzüglich eines Gebrauchsvorteils. Gegen das Urteil hatte dieVolkswagen AG Berufung eingelegt. Daraufhin hatte der KlägerAnschlussberufung eingelegt, in der höhere Zinsen gefordert wurden,sowie keinen oder hilfsweise nur einen geringeren Gebrauchsvorteilabzuziehen. Die Volkswagen AG nahm daraufhin ihre Berufung zurück,wodurch auch die Anschlussberufung wirkungslos wurde und daserstinstanzliche Urteil rechtskräftig wird. Fachanwalt LarsMurken-Flato dazu: "VW steht juristisch immer mehr auf verlorenemPosten, die Verbraucher gewinnen in zweiter Instanz auf breiterFront. Das Urteil zeigt, dass Kunden die Chance, die sich ihnen immernoch bietet, nutzen sollten, ihre Rechte durchzusetzen, bevor Endedes Jahres die Verjährung eintritt."Hahn Rechtsanwälte vertritt bundesweit mehrere tausend Betroffeneim Rahmen des Abgasskandals. Etliche Schadensersatzklagen aufgrunddes Einbaus von illegalen Abschalteinrichtungen konnten bereitsgewonnen werden. Die erfolgreichen Kläger geben dabei dasmanipulierte Fahrzeug an den Hersteller zurück und erhalten imGegenzug den Kaufpreis, eventuell unter Abzug einerNutzungsentschädigung, erstattet.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell