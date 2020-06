Weiteres Tui-Kreuzfahrtschiff in der Nordsee wegen Corona-Krise

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Im Stillstand der Kreuzfahrtindustrie wegen Corona hat die Reederei Tui Cruises mittlerweile vier ihrer Schiffe in die Nordsee geholt.



Nach einer Fahrt aus dem Mittelmeer vor Griechenland machte die "Mein Schiff 5" am Freitag in Bremerhaven fest. Von 500 Besatzungsmitgliedern sollten knapp 200 zurück in ihre Heimatländer reisen, sagte eine Sprecherin von Tui Cruises in Hamburg. Die Angestellten stammen aus Ländern wie Belgien, Kroatien, China, Indonesien oder von den Philippinen.

Am Montag soll die "Mein Schiff 5" dann in der Deutschen Bucht vor der Insel Wangerooge vor Anker gehen. Dort liegen schon andere Tui-Schiffe. Weitere Schiffe der Flotte ankern vor den Kanaren./fko/DP/mis