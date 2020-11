Weiteres Todesopfer nach Terrorattacke in Wien

WIEN (dpa-AFX) - Nach der Terrorattacke in Wien ist nach Angaben des österreichischen Innenministers ein weiteres Opfer gestorben.



Damit wurden bei der Bluttat am Montagabend insgesamt vier Passanten getötet - zwei Männer und zwei Frauen, bestätigte Innenminister Karl Nehammer der Nachrichtenagentur APA am Dienstagmorgen. Zudem wurde der Täter von der Polizei erschossen. Bei Hausdurchsuchungen "im Umfeld des Täters" seien zudem mehrere Menschen festgenommen worden, hieß es aus dem Innenministerium. Am Montagabend waren bei dem Terrorangriff in der Wiener Innenstadt nahe einer Synagoge von mindestens einem Täter zahlreiche Schüsse abgefeuert worden./mov/DP/jha