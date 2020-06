Weiteres Megawatt-Projekt von Hengtong zur Energiespeicherung ans Netz angeschlossen

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Bei einem von Jiangsu Hengtong Energy Storage Technology Co., Ltd. in Auftrag gegebenes Energiespeicherprojekt mit einer Kapazität von 8 MWh ist die Rückleistungsübertragung geglückt und es konnte gleich beim ersten Versuch erfolgreich an das Netz angeschlossen werden.Als eine der Haupttechnologien für die Revolution in der Branche für neue Energien verwendet die Energiespeichertechnologie bestimmte Geräte oder physische Medien, um Energie für den jeweils auftretenden Verbrauchsbedarf zu speichern. Mithilfe der Technologie kann Energie dann gespeichert werden, wenn der Strombedarf am niedrigsten ist, und sie wird zu Spitzenzeiten der Netzauslastung wieder ins Netz eingespeist. Auf diese Weise kann sie das Problem der Fluktuation bei der Stromerzeugung mit neuen Energien überwinden.Dieses 140 m2 große Projekt verwendet einen 380 V starken Niederspannungsnetzanschluss. Das Kraftwerk nutzt ein Energiespeichersystem mit 2 MW/8 MWh, das aus vier wärmeisolierten, rostbeständigen, erdbebensicheren und wasserdichten 40-Fuß-Standardcontainern besteht. Jeder Container verfügt über eine Kapazität von 500 kW/2 MWh.Einmal in Betrieb genommen, kann diese Projekt intelligente Lösungen für die Nutzung und den sparsamen Verbrauch von Energie bieten, wie etwa die Abflachung der Entnahmekurve, Versorgung für den auftretenden Verbrauchsbedarf, Kapazitätsmanagement, Verfolgung der Netzauslastung, flexible und sparsame Nutzung der Rückleistung usw.Der erfolgreiche Netzanschluss mithilfe professioneller technischer Lösungen und eines qualitativ hochwertigen Serviceangebots von Hengtong Energy Storage wurde von den Kunden sehr begrüßt.Hengtong Energy Storage, das Teil des allgemeinen Geschäftsbereich für Energie innerhalb der Hengtong Power Industry Group ist, gründet sich auf der umfassenden Nutzung von Energie, Ergänzungen durch einen Mix verschiedener Energiequellen, "Internet + Energie" und weiteren grundlegende Anwendungen der Energiebranche. Geht man für ein Geschäftsmodell von der Reihenfolge "Rohstoffgewinnung-Stromerzeugung-Übertragung-Verteilung-Verbrauch-Speicherung" aus, wird klar, dass man es hauptsächlich mit Forschung und Entwicklung, Produktion, EPC-Aufgaben, Betrieb und Wartung sowie Dienstleistungen für Investitionen in große Projekte zur Energiespeicherung zu tun hat. Zudem bietet es Lösungen zur Energiespeicherung für den Verbrauch in der Industrie, im Handel und in Haushalten sowie Energiespeicher für Stromversorgungssysteme, Mikronetze, Stromerzeugung mithilfe von verteilten Photovoltaikanlagen und verteilten Windkraftanlagen, Photovoltaik und Energiespeicherung, Energieüberwachung, Einsparung von Energie in der Industrie und im Bauwesen, Ergänzungen durch einen Mix verschiedener Energiequellen, ein regionales Energiemanagement und weitere Systeme. Auf diese Weise verfolgt das Unternehmen das Ziel, eine umfassende industrielle Lieferkette aus Energiedienstleistungen im Zusammenspiel mit dem Stromnetz aufzubauen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1194920/20200623082728.jpgPressekontakt:Mcdull+86 512 63957797Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128025/4632533OTS: Hengtong Optic-ElectricOriginal-Content von: Hengtong Optic-Electric, übermittelt durch news aktuell