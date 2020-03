Köln (ots) - Am 28. April 2020 startet die zweite Staffel der erfolgreichen Medical-Serie "Nachtschwestern" bei RTL. Neben spannenden Stories rund um das Team des Klinikums Köln West, erwartet die Zuschauer auch eine technische Neuheit. Alle zehn Folgen der UFA-Produktion werden in UHD HDR produziert und bei RTL UHD ausgestrahlt.UHD-Verbreitungspartner in Deutschland sind HD+ über Satellit, die Deutsche Telekom mit Magenta TV und Wilhem.tel bzw. Willy.tel im Kabelnetz. In Österreich kann RTL UHD auch über SimpliTV Sat HD empfangen werden, in der Schweiz wird RTL UHD seit Ende Februar 2020 im IPTV-Netz von Sunrise verbreitet.Thomas Harscheidt, Geschäftsführer CBC, Produktion und Programmverbreitung Mediengruppe RTL Deutschland: "Unsere UHD-Offensive geht weiter und wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der UFA eine weitere Serie in diesem Standard produzieren und ausstrahlen können. Fiction ist ein wichtiger Bestandteil unserer Inhalte-Strategie und wenn wir damit auch technische Innovationsthemen wie beispielsweise UHD vorantreiben können, untermauern wir einmal mehr unseren Anspruch als 'Local Hero' im deutschen Markt."Markus Brunnemann, Geschäftsführer UFA Serial Drama, UFA Fiction und Produzent von "Nachtschwestern": "Dass die zweite Staffel von 'Nachtschwestern' zur Ausstrahlung bei RTL UHD in maximaler Qualität zu sehen sein wird, freut uns sehr. Wir danken CBC für die tolle Zusammenarbeit, diesen innovativen Schritt mit unseren Formaten 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten', 'Sankt Maik', 'Deutschland sucht den Superstar' und jetzt auch 'Nachtschwestern' zu gehen und den Zuschauern so die Möglichkeit zu geben, diese in denkbar bester Auflösung sehen zu können."Neben der zweiten Staffel von "Nachtschwestern" werden auch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sowie die dritte Staffel von "Sankt Maik" in ultra-hochauflösender Bildqualität bei RTL UHD ausgestrahlt. Darüber hinaus zählen die Übertragung der Qualifyings sowie Rennen der Formel 1 und die von RTL übertragende Fußball-Länderspiele und UEFA Europa League-Begegnungen zu den UHD-Highlights. Auch die vier Live-Shows von "Deutschland sucht den Superstar" werden in UHD produziert. Alle fiktionalen Serien sowie die Fußballspiele werden zudem auch mit HDR produziert.Während UHD für eine deutlich höhere Auflösung des Bildes sorgt (3840 x 2160p, damit viermal so viel wie Full HD und 20mal so viel wie SD), erweitert die HDR-Technik den Kontrastumfang des Bildes, macht also mehr Abstufungen zwischen dunkel und hell sichtbar. Zudem erhöht HDR den Farbraum, also die Zahl der sichtbaren Farben.Das aktuelle RTL UHD-Programm ist unter rtl-uhd.de einsehbar.Pressekontakt:Laura LeszczenskiUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 45 67 42 02laura.leszczenski@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72183/4550954OTS: Mediengruppe RTL DeutschlandOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell