Weiteres Engagement zur Plastikreduktion / Künftig alle Gurken bei Netto unverpackt (FOTO)

Maxhütte-Haidhof (ots) -Netto Marken-Discount bietet ab Mitte September alle Salatgurkennur noch unverpackt an. Damit spart das Handelsunternehmen jährlichrund 80 Tonnen Plastik ein. Unverpackt erhältlich sind dannbundesweit in allen 4.260 Netto-Filialen sowohl konventionelle alsauch Bio-Salatgurken. Darüber hinaus ersetzt Netto ab sofort beiseinen Bio-Rispentomaten pro Jahr 2,2 Millionen Kunststoffschalendurch umweltfreundlichere Kartonschalen.Nachhaltigkeit ist im Unternehmensleitbild von Netto festverankert. "Der Verzicht auf die Plastikverpackung bei Salatgurkenist ein weiterer Schritt im Rahmen unseres NachhaltigkeitsengagementsPlastikmüll zu vermeiden. Wir arbeiten aktiv daran unser Sortimentkontinuierlich zu optimieren und Verpackungen zu reduzieren", soChristina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei NettoMarken-Discount. Insbesondere bei seinem Eigenmarkensortiment hatNetto bereits vielfältige Maßnahmen umgesetzt, um die Verpackungenstetig zu verringern.Reduktion von PlastikmüllNetto hat das größte Sortiment an losen Obst- und Gemüseartikelnim Discount und baut den Anteil der unverpackten Obst- undGemüseartikel kontinuierlich weiter aus, um Plastikverpackungen zureduzieren. Eine Maßnahme zur Reduktion von Plastikverpackungen istdas Natural Branding (natürliche Produktlabels) im Bio-Segment. DieKennzeichnung wird per Laser direkt auf die Oberfläche der Schaleaufgebracht. Bereits seit 2017 verkauft Netto Marken-Discount alserster Lebensmittelhändler in Deutschland Obst- und Gemüseproduktemit diesem natürlichen Produktlabel. Das spart allein beim Bio-Ingwerund bei der Bio-Gurke 65 Tonnen Plastik pro Jahr. Für Obst und Gemüsesowie für lose Backwaren bietet Netto mit den recycelbaren,waschbaren Mehrwegnetzen eine umweltfreundliche Alternative zumEinweg-Plastikbeutel, dem sogenannten Knotenbeutel.Weitere Beispiele für das Nachhaltigkeitsengagement von Netto:- Getränke: Netto hat das größte Mehrweggetränkesortiment allerDiscounter in Deutschland.- SB-Fleischbereich: Netto spart durch innovative Verpackungenmassiv Kunststoff ein - z. B. rund 13 Tonnen jährlich durchleichtere Verpackungen für SB-Geflügelfleischprodukte.- FlatSkin-Verpackung: Mit den innovativen Fleischverpackungen ausFSC-zertifiziertem Frischfaserkarton und zwei sehr dünnenFolienschichten verbraucht Netto bei ausgewähltenEigenmarken-Fleischprodukten bis zu 60 Prozent weniger Kunststoffals mit herkömmlichen Fleischverpackungen.- Pre-Pack-Frischeverpackung: Netto bietet ausgewählteSB-Wurstartikel aus deutscher Herkunft in einer sogenanntenPre-Pack-Frischepackung an. Die Verpackung hat eine dünneZwischenlage, die einzeln geöffnet werden kann. Darin werdenzweimal 50 Gramm Packungsinhalt verpackt. Der Vorteil: Dieinnovative Verpackungslösung hält die Wurst länger frisch und spartrund 20 Prozent Kunststoff ein.- Bedientheke: Durch Mehrwegboxen für frische Fleisch- und Wurstwarenspart Netto rund 20 Tonnen Verpackung pro Jahr ein.- Drogerie: 131 Tonnen Kunststoff spart Netto jährlich durch dieAuslistung von Wattestäbchen mit Kunststoffschaft ein. Zudem hatNetto als erster Discounter ein Mikroplastikfrei-Siegel eingeführtund setzt sich dafür ein, in seinem Drogeriebereich Mikroplastik zureduzieren und möglichst komplett zu ersetzen.- Mehrweg-Transportkisten: Durch den Verzicht auf Einwegkartons unddie Verwendung von Mehrwegkisten im Obst- und Gemüsebereichreduziert Netto unnötiges Verpackungsmaterial und senkt denCO2-Ausstoß um 20.000 Tonnen jährlich.Weitere Details zum Engagement von Netto zur Reduktion desPlastikaufkommens finden Sie aufwww.netto-online.de/ueber-netto/Fuer-weniger-Plastik.chtm.Netto & WWF: eine starke Partnerschaft für mehr NachhaltigkeitBereits seit 2015 zählt das Thema Verpackungen auch zu denSchwerpunktthemen der Partnerschaft für Nachhaltigkeit mit der Natur-und Umweltschutzorganisation WWF Deutschland (World Wide Fund ForNature). Ge-meinsam mit dem WWF ist es das Ziel, bei denEigenmarkenprodukten ganz auf Verpackungen zu verzichten bzw. sie zureduzieren, wo das nicht möglich ist, sie besser recycelbar zu machenoder zunehmend aus recyceltem Material herzustellen.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit über 4.260 Filialen, rund 76.700Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von13,3 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in derLebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. AlsPremium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitierenNetto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte:Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mitMitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowiedie Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten.Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und derFörderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Nettoaußerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenenökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seinesnachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch dieSpendeninitiative "Deutschland rundet auf", die sozial benachteiligteKinder fördert. 