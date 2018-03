Weiteres Engagement für Klimaschutz: McDonald's plant deutliche CO2-Reduktion von der Produktion bis zum Restaurant (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

McDonald's will den Ausstoß von Kohlendioxid bis 2030 weltweit ummehr als 30 Prozent verringern - sowohl in den Restaurants, als auchbei der Produktion der Zutaten und Verpackungen.McDonald's setzt ein Zeichen gegen den Klimawandel und präsentiertein globales Maßnahmenpaket zur Reduktion der Treibhausgase. Indiesem Rahmen plant McDonald's unter anderem bis 2030 dieCO2-Emissionen in Restaurants und Verwaltungen weltweit um 36 Prozent(im Vergleich zu 2015) zu reduzieren. Zudem soll im gleichen Zeitraumder CO2-Ausstoß bei der Produktion sowie in der Lieferkette vonZutaten und Verpackungen um 31 Prozent gesenkt werden. "Um einebessere Zukunft für unseren Planeten zu schaffen müssen wir alle mitanpacken. McDonald's trägt mit diesem ambitionierten Ziel zurReduktion von Treibhausgasen seinen Teil dazu bei, ein Bewusstseinfür die Herausforderung des globalen Klimawandels zu schaffen", soSteve Easterbrook, President & CEO von McDonald's weltweit. "Umdieses Ziel zu erreichen werden wir unsere Produkteverantwortungsvoll beziehen, erneuerbare Energien fördern und sieeffizient nutzen sowie Müll reduzieren und stärker auf Recyclingsetzen."In Deutschland hat McDonald's im Hinblick auf CO2-Reduktion undKlimaschutz in den letzten Jahren bereits signifikante Erfolgeerzielt. So betreibt das Unternehmen nahezu alle Restaurants inDeutschland seit 2014 mit 100 Prozent Ökostrom und verursacht damitim Vergleich zum deutschen Strommix 98 Prozent wenigerCO2-Emissionen. Darüber hinaus wurde durch technische Umrüstungen undweitere Energiesparmaßnahmen der Energieverbrauch in deutschenRestaurants zwischen 2011 und 2016 nochmals um 12 Prozent verringert.Da ein Großteil des CO2-Fußabdrucks bei McDonald's in der Lieferketteanfällt - in der landwirtschaftlichen Produktion und Verarbeitung -legt das Unternehmen mit den von der Science Based Targets Initiative(SBTi) geprüften Reduktionszielen einen besonderen Fokus darauf, sichin den nächsten Jahren gemeinsam mit den Lieferanten auch in diesemBereich weiter zu verbessern und gemeinsam für den Klimaschutzeinzusetzen.Man kann Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen auch unterhaltsamund mit einem Augenzwinkern wecken. Das zeigt McDonald's Deutschlandim Rahmen seiner Kampagne "#365Gründe für McDonald's" mit einerSpot-Serie rund um einen etwas tollpatschigen Dinosaurier, der aufeinen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt aufmerksam macht.Die Spots werden in den nächsten Tagen und Wochen auf denSocial-Media-Kanälen von McDonald's Deutschland zu sehen sein.Globales Engagement für Mensch und UmweltDie nachhaltige Reduktion der CO2-Emissionen ist nur eines vonmehreren ambitionierten Vorhaben, denen sich McDonald's in Zukunftstellen möchte. Unter dem global eingesetzten Hashtag "#Scaleforgood"macht das Unternehmen in den sozialen Netzwerken deutlich, dass esseine eigene Größe ("Scale") nutzen will, um das Richtige ("Good") zutun - für Gesellschaft und Umwelt. Mehr Informationen zum Themaunter: www.mcdonalds.de/qualitaet/scale_for_good.