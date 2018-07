Weiterer Zuwachs im Gesundheitssektor: ABZ eG neuestes Mitglied im Deutschen Factoring-Verband

Berlin (ots) - Die ABZ eG ist neues Mitglied im DeutschenFactoring-Verband. Die ABZ eG wurde 1992 als Genossenschaft mit einemDienstleistungs- und Beratungsspektrum für die Zahnärzteschaftgegründet und hat ihre Geschäftspolitik auf die speziellenErfordernisse dieser Berufsgruppe ausgerichtet, derGeschäftsschwerpunkt liegt in der Kieferorthopädie. Über 3.000niedergelassene Zahnmediziner sind freiwilligesGenossenschaftsmitglied."Wir freuen uns, dass der Gesundheitssektor im DeutschenFactoring-Verband eine immer wichtiger werdende Rolle spielt",kommentiert Rudolf Gellrich, Mitglied des Vorstandes, dieNeuaufnahme.Der Deutsche Factoring-Verband vertritt damit nun 43 führendeFactoring-Institute mit einem Marktanteil von ca. 98 Prozent desverbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächstneben den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seinerMitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 44. Jahrdes Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur ABZ eG finden Sieunter: www.factoring.de und www.abzeg.de.Pressekontakt:Deutscher Factoring-Verband e.V.Dr. jur. Alexander M. Moseschus, VerbandsgeschäftsführerBehrenstr. 73, 10117 BerlinTelefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656E-Mail: kontakt@factoring.deOriginal-Content von: Deutscher Factoring-Verband e.V., übermittelt durch news aktuell