Weiterer Neuzugang aus dem Gesundheitssektor: NOVENTI HealthCare GmbH ist neuestes Mitglied im Deutschen Factoring-Verband

Berlin (ots) - Die NOVENTI HealthCare GmbH ist das neuesteMitglied im Deutschen Factoring-Verband e.V. Die NOVENTI HealthCareist im deutschen Gesundheitswesen für den Bereich Abrechnung vonApotheken und Sonstige Leistungserbringer tätig. Über 1.000Mitarbeiter der sechs Marken ALG, azh, SARZ, SRZH, VSA und zrkbetreuen bundesweit mehr als 33.000 Kunden. Die NOVENTI HealthCareGmbH ist als Finanzdienstleistungsinstitut zugelassen und wird durchdie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt."Wir freuen uns über diesen Neuzugang im DeutschenFactoring-Verband. Mit der NOVENTI HealthCare GmbH gewinnt derGesundheitssektor auch im Verband weiter an Bedeutung", kommentiertHelmut Karrer, Mitglied des Vorstandes, die Neuaufnahme.Der Deutsche Factoring-Verband vertritt damit nun 46 führendeFactoring-Institute mit einem Marktanteil von ca. 98 Prozent desverbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächstneben den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seinerMitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 45. Jahrdes Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur NOVENTI HealthCareGmbH finden Sie unter: www.factoring.de und www.noventi.healthcare.