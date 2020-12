Weiterer Fall von Afrikanischer Schweinepest in Sachsen

DRESDEN (dpa-AFX) - In Sachsen gibt es einen weiteren Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP).



Das Friedrich-Loeffler-Institut habe bei einem im Zuge der Fallwildsuche im Landkreis Görlitz gefundenen Kadaverteil das ASP-Virus festgestellt, wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte. Damit erhöhte sich die Zahl der ASP-Fälle in Sachsen auf 16. "Wir sind nicht überrascht von dem positiven ASP-Fund. Es war zu erwarten, dass bei der intensiven Fallwildsuche weitere infizierte Tiere entdeckt werden würden", erklärte Sozialministerin Petra Köpping (SPD).

Die Seuche ist für Menschen ungefährlich, für Wild- und Hausschweine aber fast immer tödlich. Hausschweine sind derzeit nicht betroffen. Allerdings hat die Seuche oft Folgen für Fleischexporte.