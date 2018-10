Weiterer Aufstieg: Zwei Gault&Millau-Hauben für Restaurant Löwen Stube

Löwen Hotel Montafon freut sich über Auszeichnung seinesGourmetrestaurants. Die renommierte Löwen Stube zählt zu denbesten Restaurants in Vorarlberg.Schruns/Vorarlberg (ots) - Thomas Carvalho de Sousa ist seit 2014Küchenchef im Löwen Hotel Montafon in Schruns und zählt zu den bestenKöchen in Österreich. Eine Gault&Millau-Haube hat der Gourmetkoch fürden Löwen bereits im Vorjahr erkocht. Jetzt wurde die Kochkunst vonCarvalho de Sousa und seinem Team mit einer zweitenGault&Millau-Haube gewürdigt.Der Küchenchef setzt vorwiegendregionale und saisonale Zutaten ein, die er mit Spezialitäten ausaller Welt kreativ verfeinert.Hoteldirektor Roman Eberhardt ist stolz auf die Leistung seinerMannschaft: "Thomas Carvalho de Sousa bringt neben seinem Können eineenorme Kreativität mit, die sein Team täglich zu Höchstleistungenanspornt. Neben dem Lob unserer Gäste sind renommierte Auszeichnungeneine schöne Bestätigung für unseren hohen Qualitätsanspruch."Die Löwen Stube im 4-Sterne Superior Löwen Hotel Montafonüberzeugt in erster Linie mit der außergewöhnlichen Küche, bestichtaber zusätzlich mit ihrem Ambiente: Holzgetäfelte Wände, einKachelofen mit Sitzbank sowie typisch montafonerische Wohnaccessoiressorgen für eine gediegen-behagliche Atmosphäre. Die ausgezeichneteKulinarik der Löwen Stube können nicht nur Hotelgäste, sondern auchexterne Besucher genießen.Zwtl.: Löwen Hotel Montafon: Genusshotel in den AlpenDas 4-Sterne-Superior Löwen Hotel Montafon gilt als eine derersten Adressen in Vorarlberg und genießt einen hervorragenden Rufweit über die Grenzen hinaus. 2013 wurde das Hotel im modernenAlpine-Chic-Stil komplett renoviert und beeindruckt mit einergeschmackvollen Kombination aus Natur und Luxus.Weitere Informationen: [https://www.loewen-hotel.com/presse](https://www.loewen-hotel.com/presse)Rückfragehinweis:Tamara Katja Frast, PR & Marketing ManagerHotel Löwen Schruns GmbHSilvrettastraße 8, 6780 SchrunsT. +43 664 889 778 06, tamara.frast@loewen-hotel.comwww.loewen-hotel.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30487/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Löwen Hotel Montafon, übermittelt durch news aktuell