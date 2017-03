Weiterer Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien am Energieverbrauch in der EU auf fast 17% (FOTO)

Luxemburg (ots) -Im Jahr 2015 erreichte der Anteil der Energie aus erneuerbarenQuellen am Bruttoendenergieverbrauch in der Europäischen Union (EU)16,7% und war somit fast doppelt so hoch wie im Jahr 2004 (8,5%), demersten Jahr, für das Daten verfügbar sind.Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch isteiner der Leitindikatoren der Strategie Europa 2020. Das Ziel für dieEU ist, bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 20% erneuerbarer Energienam Bruttoenergieendverbrauch zu erreichen. Erneuerbare Energienwerden jedoch weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Deckung desEU-Energiebedarfs für die Jahre nach 2020 spielen. Aus diesem Grundhaben sich die Mitgliedstaaten auf ein neues EU-Ziel von mindestens27% erneuerbarer Energien bis 2030 geeinigt.In Deutschland lag der Anteil erneuerbarer Energien amBruttoendenergieverbrauch im Jahr 2015 bei 14,6%, gegenüber 5,8% imJahr 2004. Bis zum Jahr 2020 soll dieser Wert auf 18% steigen.Von den 28 EU-Mitgliedstaaten haben elf bereits die für dieVerwirklichung ihrer nationalen Ziele für 2020 erforderlichen Werteerreicht: Bulgarien, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland,Kroatien, Italien, Litauen, Rumänien, Finnland und Schweden. DieNiederlande und Frankreich sind dagegen am weitesten von ihren Zielenentfernt.Diese Zahlen sind einem Artikel entnommen, der von Eurostat, demStatistischen Amt der Europäischen Union, herausgegeben wurde.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf der Eurostat-Webseiteabrufbar: http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell