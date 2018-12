Weitere vier Jahre - Sky Deutschland sichert sich die exklusiven Übertragungsrechte der ATP Tour bis 2023

Unterföhring (ots) -- Verlängerung der seit 2017 laufenden Partnerschaft mit ATP undATP Media umfasst Live-Übertragungsrechte für VerbreitungswegeSatellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreichund der Schweiz- Sky überträgt auch ab 2020 die Nitto ATP Finals, alle Turniereder ATP Masters 1000, die meisten Turniere der ATP 500 sowieausgewählte Turniere der ATP 250- Hans Gabbe, Sky Deutschland: "Durch die neuerliche Vereinbarungmit ATP und ATP Media ist Sky Sport weiterhin die Heimat desTennis-Sports im deutschen Fernsehen"- Mark Webster, ATP Media: "Sky Deutschland hat sich alshervorragender Übertragungspartner der ATP Tour in den letztenJahren erwiesen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung derZusammenarbeit"Unterföhring, 20. Dezember 2018 - Alexander Zverev ist derHoffnungsträger des deutschen Herren-Tennis und spätestens mit demGewinn der Nitto ATP Finals im November gegen Novak Djokovic in derabsoluten Weltspitze angekommen. Um den Erfolgsweg des deutschenTennis-Asses in den nächsten Jahren live verfolgen zu können, führtauch künftig kein Weg an Sky vorbei. Sky Deutschland hat die laufendeVereinbarung mit ATP und ATP Media erneuert und sich für die nächsteRechteperiode ab der Saison 2020 die exklusivenLive-Übertragungsrechte an den größten Turnieren der ATP Tour imdeutschen, österreichischen und schweizerischen Fernsehen bis Ende2023 gesichert. Neben den TV-Übertragungsrechten umfasst dieVereinbarung auch die IPTV-, Web- und Mobilrechte. Die ATP Tour wirdweiterhin Bestandteil des Sky Sport Pakets sein.Im Rahmen der Vereinbarung wird Sky von 2020 bis 2023 von denNitto ATP Finals in London in 2020 (und wo auch immer die Finalseriein den Folgejahren stattfindet), den neun Turnieren der ATP Masters1000, dem Großteil der 13 Turniere der ATP 500 und neuerdings auchausgewählten Turnieren der ATP 250 live berichten. Neben derEinzel-Konkurrenz überträgt Sky dann immer auch das Finale desDoppel-Wettbewerbs.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights &Commercialization Sky Deutschland GmbH: "Das Herren-Tennis erlebtgerade die größte Renaissance seit Boris Becker und Michael Stich.Mit Alexander Zverev und Dominik Thiem gibt es zweiWeltklasse-Spieler in Deutschland und Österreich, die das Potenzialbesitzen, einmal die Nummer Eins der Welt zu werden. Wir freuen uns,durch die Vereinbarung mit ATP und ATP Media unseren Kunden auchweiterhin eines der weltweit größten Sportrechte zu präsentieren undmit der ATP Tour künftig die erste Adresse für Tennisfans imdeutschen Fernsehen mit mehr als 1.000 Stunden Live-Übertragung zusein."Mark Webster, CEO of ATP Media, kommentiert: "Wir freuen uns, dasswir die Partnerschaft mit Sky Deutschland verlängert konnten. Derdeutsche und österreichische Markt ist besonders spannend mit einerFülle an Talenten und Sky Deutschland hat sich als hervorragenderÜbertragungspartner der ATP Tour in den letzten Jahren erwiesen. Wirfreuen uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit."Sky Kunden haben die Möglichkeit, den Auftritt der Tenniseliteneben der linearen TV-Übertragung zusätzlich über den mobilenStreamingservice Sky Go live zu genießen, egal ob zuhause oderunterwegs. Alternativ können Tennisfans die ATP Tour über denmonatlich kündbaren Streamingservice Sky Ticket live miterleben.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Über die ATP:Die ATP ist die Dachorganisation des professionellenMännertennissports mit der ATP Tour, der ATP Challenger Tour und derATP Champions Tour. Mit 63 Turnieren in 30 Ländern zeigt die ATP Tourdie Matches der besten Tennissportler der Welt an den spannendstenAustragungsorten. Von Australien bis Europa, vom amerikanischenKontinent bis nach Asien kämpfen die Stars der ATP Tour 2019 umprestigeträchtige Titel und Punkte in der Emirates ATP Rangliste aufden Turnieren der ATP Masters 1000, 500 und 250 sowie den Grand Slams(Nicht-ATP-Turniere). Zum Ende der Saison qualifizieren sich nur diebesten acht im Einzel oder Doppel für die Teilnahme am Kampf um denletzten Titel der Saison bei den Nitto ATP Finals. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte www.ATPTour.com.Über ATP Media:Als Sendegesellschaft der ATP Tour. Das Unternehmen, 2001 alsTennis Properties Limited gegründet, ist für die Produktion,Verbreitung und wirtschaftliche Verwertung der Ausstrahlungsrechtefür die ATP Masters 1000 Turniere, die Nitto ATP Finals sowie die 13ATP 500 Events verantwortlich. ATP Media verfügt über einenunübertroffenen Zugang zu und Know-how in derFull-Service-Broadcast-Produktion des Herren-Tennis mit einerEnd-to-End-Lösung für globale Rundfunkveranstalter, darunterRechteverkäufe, Multi-Plattform-Produktion, ein globalesGlasfaserverteilungsnetz und ein marktführendes digitales Archiv.Weitere Informationen finden Sie unter www.atpmedia.tv