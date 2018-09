Weitere umfangreiche Investition in den Kundenservice: Sky erwirbt mit @FRIENDS einen der führenden Telemarketing-Spezialisten

Unterföhring (ots) -- Sky baut Service-Kompetenz gezielt weiter aus- Sky Deutschland wird zu 100 Prozent Eigentümer- Standorte in Bielefeld, Braunschweig und Detmold mit 500Mitarbeitern- Künftiges Führungstrio: Michael Meiers, COO Customer Service beiSky, sowie die bisherigen Geschäftsführer Heike Ehlers und WolframDuraUnterföhring, 21. September 2018 - Mit der Übernahme von @FRIENDSinvestiert Sky Deutschland nach der Eröffnung seines neuen,hochmodernen Service Centers in Berlin-Kreuzberg im Januar 2018 jetztkonsequent und umfangreich weiter in seinen Kundenservice. MitStandorten in Bielefeld, Braunschweig und Detmold gehören dieausgewiesenen Experten zu den führenden Unternehmen im BereichTelemarketing in Deutschland. Das Investment wird einen nochstärkeren Austausch von Expertenwissen, eine effizientere Steuerungvon Prozessen sowie eine optimale Nutzung von Synergien ermöglichen.Gemeinsam mit Michael Meiers, COO Customer Service bei SkyDeutschland, werden die beiden bisherigen @FRIENDS Geschäftsführer,Heike Ehlers und Wolfram Dura, künftig das Führungstrio bilden.Michael Meiers: "Dies ist ein strategisch zentraler Schritt, mit demwir die Qualität unseres Kundenservice konsequent weiter ausbauenwerden. Wir arbeiten bereits seit 2002 eng mit @FRIENDS zusammen undsind vom umfangreichen Know-how, der Professionalität und dem Spiritder Mitarbeiter und Geschäftsführung absolut überzeugt. DieIntegration von @FRIENDS in die Sky Familie wird unsere Schlagkraftim Sky Service auf das nächste Level heben.""Sky ist nicht nur seit langem unser geschätzter Kunde, sondern einestarke Marke mit Strahleffekt und einem Geschäftsmodell, mit dem wiruns vollkommen identifizieren", so Heike Ehlers. Wolfram Dura: "Esist großartig, dass wir nun Teil der Sky Erfolgsgeschichte werden unddie Zukunft des Sky Kundenservice aktiv mitgestalten können."Sky Deutschland wird 100 Prozent der Geschäftsanteile von @FRIENDSerwerben und rund 500 Mitarbeiter an den drei Standorten übernehmen.Über @FRIENDS:@FRIENDS ist einer der führenden Telemarketing-Spezialisten inDeutschland. Mit über 17 Jahren Erfahrung unterstützen die Expertenan den Standorten in Bielefeld, Braunschweig und Detmold namhafteUnternehmen im Bereich Telemarketing. Rund 500 hochqualifizierteDialogagenten sichern eine erfolgreiche Kundenkommunikation bei mehrals fünf Millionen Kundenkontakten im Jahr.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Julia BuchmaierDirector Corporate Communicationsjulia.buchmaier@sky.deTel. 089 9958 6347twitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell