Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst vor dritter Tarifrunde

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeberseite.



Am Mittwoch sind erneute Warnstreiks unter anderem in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Sachsen, Bremen und Hamburg angekündigt, wie Verdi mitteilte. Je nach Region werden Beschäftigte von Kitas, Verwaltungen, Krankenhäusern oder Müllabfuhren aufgerufen ganztägig die Arbeit niederzulegen. Bereits am Dienstag hatten in einigen Bundesländern wie Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hamburg Warnstreiks im öffentlichen Dienst stattgefunden.

Die Gewerkschaften fordern bei einer einjährigen Laufzeit des neuen Tarifvertrages ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten./wpi/DP/jha