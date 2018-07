Köln (ots) - Nach der Fußball-WM rollt der Ball weiter - und dasauch in Ultra HD, denn die Mediengruppe RTL Deutschland erweitert ihrUHD-Formatangebot. 2018 dürfen sich die Zuschauer noch auf insgesamtvier Spiele in ultra-scharfer Bildqualität freuen. Alle Spiele werdenbei "RTL UHD", dem linearen Testkanal der Mediengruppe RTLDeutschland, mit HDR ausgestrahlt. Exklusiver Verbreitungspartnerist, wie schon bei der Formel 1, HD+.Den Anfang macht am 5. August 2018 das Freundschaftsspiel zwischenRekordmeister FC Bayern München und Manchester United in der AllianzArena in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Übertragung startet um20.00 Uhr. Ein weiteres UHD-Highlight wird am 28. August dasAbschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger vom FC Bayern München sein.Die Mediengruppe RTL Deutschland hat sich die exklusiven TV-Rechte amAufeinandertreffen des amtierenden deutschen Meisters gegenSchweinsteigers aktuellen Verein, Chicago Fire, gesichert.Darüber hinaus wird auch die DFB-Elf bei "RTL UHD" zu sehen sein.Auftakt dazu ist am 9. September 2018 das Freundschaftsspiel gegenPeru in der Wirsol Rhein-Neckar-Arena (Heimstadion der TSG 1899Hoffenheim). Am 15. November trifft die deutsche Mannschaft dann inder Red Bull Arena in Leipzig auf Russland.Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTLDeutschland: "Fußball erfreut sich, trotz frühzeitigem WM-Aus derdeutschen Mannschaft, bei unseren Zuschauern großer Beliebtheit. Wirfreuen uns daher sehr, dieses Sport-Highlight auch künftig in UHDzeigen zu können. Dass wir mit der Kombination aus UHD & HDR dieersten in Deutschland sind, untermauert einmal mehr unser Bestreben,immer neue Maßstäbe zu setzen."Technische Informationen:Voraussetzung für den Empfang von "RTL UHD" über HD+ ist nebenSat-Empfang ein UHD-Fernseher. Ferner benötigen Zuschauer ein HD+Modul, einen HD+ UHD Receiver oder ein HD+ TVkey mit aktivem HD+Sender-Paket.Wenn das UHD-TV-Gerät das von "RTL UHD" verwendete HDR-VerfahrenHybrid Log-Gamma (HLG) unterstützt, erleben Zuschauer die Spielezudem mit mehr Farben und einem höheren Kontrastumfang. "RTL UHD"finden HD+ Kunden auf Kanalplatz 319 (kann je nach TV Herstellerabweichen).Die Empfangsparameter:Satellit: ASTRA 1KR, 19,2 OstTransponder: 1.013Frequenz: 11391,25Mhz (Horizontal)Symbolrate: 22.000 Ms/sDatenrate: 20 Mbit/sFEC 5/6Pressekontakt:Laura LeszczenskiUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 45 67 42 02laura.leszczenski@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell