Weitere Rohmilchkäse in Frankreich zurückgerufen

PARIS (dpa-AFX) - Nach der Erkrankung von Kindern hat ein französischer Hersteller weitere Rohmilchkäse zurückgerufen.



Es handelt sich um Reblochon der Käserei Chabert, der unter mehreren Handelsmarken vertrieben wurde, teilte das französische Agrarministerium am Freitagabend in Paris mit. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem Escherichia-coli-O26-Bakterien in zwei landwirtschaftlichen Zuliefer-Betrieben festgestellt worden seien. Kunden sollten den Käse nicht essen.

Der aus der Alpenregion Savoyen stammende Reblochon-Käse von Chabert war nach früheren Angaben auch in Deutschland zurückgezogen worden.

Bei dem neuen Rückruf in Frankreich geht es um den Käse "Fromage entier AOP Reblochon laitier au lait cru" mit der Identitätsnummer FR 74. 303.050 CE. Betroffen ist auch der "Demi-fromage AOP Reblochon laitier au lait cru" mit der Nummer FR 74.289.050 CE.

E.-coli-Bakterien können Übelkeit, Durchfall und Fieber auslösen. Nach ergänzenden Angaben der Nachrichtenagentur AFP sind in Frankreich zwölf Kinder nach dem Genuss von Reblochonkäse erkrankt./cb/DP/mis