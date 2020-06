Weitere Lockerungen: Berlin überarbeitet seine Corona-Verordnung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Senat überlegt, die Kontaktbeschränkungen in der Hauptstadt zu lockern.



Die Wahrscheinlichkeit, dass das in der kommenden Woche entschieden werde, sei groß, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung. Bisher gilt in Berlin, dass sich maximal fünf Personen aus mehreren oder nur Mitglieder zweier Haushalte in der Öffentlichkeit treffen dürfen. Das soll den Angaben nach künftig nicht mehr gelten. Das Ziel bleibe aber, Kontakte zu minimieren, sagte Geisel. Das werde auch in der überarbeiteten Verordnung so enthalten sein./ah/DP/eas