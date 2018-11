Weitere Kurzarbeit im Emder VW-Werk ist im Gespräch

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

EMDEN (dpa-AFX) - Das VW -Werk im ostfriesischen Emden stellt sich auf weitere Schließtage und Kurzarbeit im Januar ein.



Nach den Weihnachtsferien könnte die Produktion weitere 13 Tage bis zum 23. Januar ruhen, sagte ein Werkssprecher am Mittwoch. Zuvor hatte die "Emder Zeitung" darüber berichtet. Eine Entscheidung soll im Laufe des Tages nach Gesprächen zwischen der Werksleitung und dem Betriebsrat fallen.