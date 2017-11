Weitere Klagen gegen umstrittene Elbvertiefung werden verhandelt

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig werden von Donnerstag (9.00 Uhr) an weitere Klagen gegen die umstrittene Elbvertiefung verhandelt.



Diesmal geht es um die Belange der Gemeinden Cuxhaven und Otterndorf sowie von rund 50 Berufsfischern und mehreren Jagdverbänden. Sie bemängeln unter anderen unzureichende Berechnungen der Auswirkung der Elbvertiefung. Die Fischer fürchten um ihre Existenz. (BVerwG 7 A 1.17, BVerwG 7 A 2.17, BVerwG 7 A 3.17 und BVerwG 7 A 17.12)

Das Gericht hat mündliche Verhandlungen für Donnerstag und Freitag angesetzt. Wann ein Urteil fallen wird, ist noch offen.

Bereits im Februar hatte das Bundesverwaltungsgericht auf Klagen von Umweltverbänden hin ein erstes großes Urteil zur Elbvertiefung gesprochen. Damals hatte es die Planungen als weitgehend rechtmäßig eingestuft, jedoch auch einzelne Mängel festgestellt./bz/DP/stb