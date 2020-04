Weitere Bahnstrecken in Deutschland erhalten Lärmschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahn will in diesem Jahr den Lärmschutz an weiteren stark belasteten Strecken ausbauen.



Bis Jahresende sollen insgesamt 2000 Kilometer lärmsaniert sein, wie aus einem aktuellen Bericht des Konzerns hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das bedeutet, dass dort Lärmschutzwände aufgestellt werden oder die Häuser an der Strecke Schallschutzfenster erhalten. Bislang wurden seit 1999 rund 1840 Kilometer saniert.

"Je leiser die Züge unterwegs sind, desto mehr Akzeptanz findet die Bahn als klimafreundliches Verkehrsmittel", sagte der Lärmschutzbeauftragte Andreas Gehlhaar. Allerdings wird es beim jetzigen Tempo noch viele Jahre dauern, bis alle Anwohner vor Bahnlärm geschützt sind: Der Bund geht davon aus, dass rund 6500 Kilometer und damit etwa ein Fünftel des Netzes besonders lärmbelastet ist. Mehr als 2200 Gemeinden sind betroffen./bf/DP/jha