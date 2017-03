Weitere Analyse zum Dieselbetrug: VW-Vorstand ist abgeschnitten von Informationen

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Berlin, 22. März 2017 - Der Vorstand desVolkswagen-Konzerns ist bei der Aufklärung des Diesel-Skandals vonInformationen externer Ermittler und Gutachter weitgehendabgeschnitten. Dies gilt nicht nur für die Nachforschungen derUS-Kanzlei Jones Day, die ihre Erkenntnisse vor allem mit denUS-Behörden geteilt hat, sondern auch für deutsche Sonderermittler.Der Aufsichtsrat hatte im ver¬gangenen Jahr die Kanzlei Gleiss Lutzbeauftragt, Haftungsfragen der Führungsriege zu klären. In eine über100 Seiten starke Analyse der Juristen flossen nach Informationen desWirtschaftsmagazins 'Capital' (Ausgabe 4/2017; EVT 23. März) auchumfangreiche Erkenntnisse von Jones Day ein. Diese teilt derAufsichtsrat allerdings nicht mit dem Vorstand.Dieses Herrschaftswissen ist eine schwere Belastungsprobe für dieZusammenarbeit der Führungsgremien, die mit der Neuaufstellung vonVolkswagen ohnehin vor einer Mammutaufgabe stehen. Denn dieZusammenfassung von Gleiss Lutz ist bisher wohl die einzigeumfassende Grundlage in dem komplexen Verfahren. Dem Vorstand umKonzernchef Matthias Müller wurde der Zugang zu dem Bericht jedochverwehrt - unter Verweis auf laufende Verfahren und einEinspruchsrecht des US-Justizministeriums.Besonders pikant ist der Vorgang, weil auch im Aufsichtsratmehrere Vertreter sitzen, deren Rolle in dem ganzen Skandal ummanipulierte Dieselmotoren und Schadstoffwerte höchst umstritten ist.Dies gilt insbesondere für Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch,Betriebsratschef Bernd Osterloh und auch NiedersachsensMinisterpräsident Stephan Weil. Der ehemalige VW-AufsichtsratschefFerdinand Piëch behauptet, er habe neben Ex-Chef Martin Winterkornauch einige Kontrolleure wie Weil, Osterloh, den früherenIG-Metall-Chef Berthold Huber und seinen Cousin Wolfgang Porscheetliche Monate vor Bekanntwerden des Skandals über die Manipulationeninformiert. VW und die Beschuldigten weisen die Behauptung alsunglaubwürdig zurück und stützen sich auf die "eingehende unddetaillierte" Prüfung von Jones Day.Den möglichen Haftungsfragen geht die renommierte Kanzlei GleissLutz mit einem Großaufgebot an Experten nach: Unter der Leitung desStuttgarter Juristen Michael Arnold eruieren 16 weitere Kollegen denFall. Die Berater kommentieren ihr Mandat nicht. VW bestätigt, dassdie Kanzlei ihre Einschätzungen dokumentiert hat.Pressekontakt:Jenny von Zepelin, Redaktion 'Capital', Tel. 030/22074-5114,E-Mail: zepelin.jenny@capital.deoderNils Kreimeier, Leitender Redakteurin 'Capital', Tel. 030-22074-5144,E-Mail: kreimeier.nils@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell