Weiterbildungsplattform macht Unternehmen fit für die digitale Zukunft

Witten (ots) - Weiterbildungsplattform macht Unternehmen fit fürdie digitale Zukunft Absolventen der Universität Witten/Herdeckegründen Plattform Masterplan.com und starten mit einer Finanzierungvon sechs Millionen EuroDie Gründer Stefan Peukert und Daniel Schütt haben ihreWeiterbildungsplattform Masterplan.com gestartet. Das Ziel: diedeutsche Wirtschaft von innen heraus zu digitalisieren. Dazu bereitetMasterplan.com den Weg für eine nachhaltige digitale Transformationund bringt Mitarbeiter flächendeckend auf den neuesten Wissensstand,damit Unternehmen im digitalen Zeitalter ihre Vorreiterrolle sichernkönnen. Das Konzept stößt schon zum Start auf großen Anklang in derWirtschaft und erfreut sich einer großen Nachfrage.Zeitgleich mit dem offiziellen Launch schließt Masterplan.comseine Series-A-Finanzierungsrunde über sechs Millionen Euro ab. Dengrößten Anteil finanziert die Tengelmann Ventures. DieRisikokapital-Firma aus dem Ruhrgebiet war schon in MasterplansSeed-Runde über 2,5 Millionen Euro unter den Investoren. WeitereGeldgeber sind Dieter von Holtzbrinck Ventures, Ex-Bertelsmann-CEOGunter Thielen und Monkfish Equity. Als Business Angels gehen unteranderem der Kanzler der CODE University Thomas Bachem,RegioHelden-CEO Feliks Eyser und Fedor Holz an den Start. Sie alleeint der Glaube an Masterplans Agenda, die Wirtschaft von innenheraus zu digitalisieren. Christian Winter, CEO von TengelmannVentures: "In vielen Unternehmen besteht zur Zeit ein hoherNachholbedarf in puncto Digitalisierung. Mit der Masterplan-Plattformkönnen Firmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetztflächendeckend und ansprechend fortbilden."Umfassender Kulturwandel und digitales DenkenMasterplan.com soll jeden Mitarbeiter befähigen - egal, ob DigitalNative oder Digital Immigrant - den technologischen Wandel zuverstehen, fördert digitales Handeln und hilft, Vorurteile abzubauen.Unternehmen können aus erster Hand auf das Wissen von internationalführenden Experten wie Trivago-Gründer Rolf Schrömgens oder ThomasBachem zugreifen: In 126 professionell produzierten Videolektionengeben diese ihre exklusiven Fachkenntnisse weiter. So schaffen siedas nötige Basisverständnis für digitales Denken und gehen auf neueOrganisationsstrukturen ein, vermitteln aber auch zentraleKompetenzen wie digitales Marketing und erklären IT-Sicherheit undRechtslagen, beispielsweise die DSGVO. Die circa 15 Stunden langeSchulung ist auch dank spielerischer Zwischenprüfungen bis zurletzten Minute spannend und bildet eine fundierte Grundlage für dieArbeit im digitalen Zeitalter. Gut 2.000 Lizenzen haben die beidenerfahrenen Gründer zum Start der Plattform bereits verkauft.Die Otto Group und Siemens setzen bereits auf Masterplan.comDie Idee zu Masterplan.com kam Daniel Schütt und Stefan Peukert,nachdem sie 2015 ihr erstes Startup, Employour, an Bertelsmannverkauft hatten. "Es reicht nicht mehr aus, dass sich Unternehmendigitale Expertise nur extern einkaufen. Die eigenen Mitarbeitermüssen mitgenommen werden - denn letztendlich sind sie es, die Ideenbeisteuern und Neues auf den Weg bringen", mahnt Daniel Schütt.Masterplan.com soll der erste Schritt sein, um digitale Kompetenz imUnternehmen zu schaffen. Die Otto Group und Siemens sind bereits anBord. Masterplan.com passt perfekt zum Konzept des Kulturwandels 4.0,das die Otto Group seit 2015 verfolgt: "Um in der digitalen Weltrelevant zu bleiben, müssen Unternehmen ihre bisherigenGeschäftsprozesse und alten Muster im Denken und Handelnhinterfragen", erklärt Sandra Widmaier-Gebauer, Direktorin desPersonalbereichs der Otto Group. "Die Digitalisierung schreitet soschnell voran, dass ein punktuelles digitales Wissen nicht mehrgenügt. Vom Berufsanfänger bis zum Vor-Ruheständler müssen alleKollegen das digitale Grundverständnis haben, das beiDigital-First-Unternehmen Standard ist." Masterplan.com unterstütztdie Otto Group ab sofort dabei, die Weichen zu stellen, dass alleMitarbeiter - ob aus der Buchhaltung, Logistik oder der IT - ihreigenes Potenzial erkennen und die digitale Zukunft aktiv gestaltenund vorantreiben.Exzellentes ExpertennetzwerkDurch den Aufbau und Verkauf von Employour sind Peukert und Schüttnicht nur mit potenziellen Kunden und einer Reihe von Investorenvernetzt, sondern auch mit zahlreichen Business- undDigitalkoryphäen. Diese für Masterplan.com zu begeistern, war nichtschwer: "International renommierte Fachleute wie Pascal Finette sindfür herkömmliche Weiterbildungsprogramme kaum zu gewinnen", soGründer Stefan Peukert. "Das ganzheitlich angelegte Konzept vonMasterplan.com aber hat viele auf Anhieb überzeugt."Weitere Informationen und Bildmaterial:www.dropbox.com/sh/s7sc8odewfmdcn1/AACqbFeTMnU-DVjjB1uS-Rh4a?dl=0Testaccount: https://masterplan.com/testaccountÜber uns:Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) nimmt seit ihrer Gründung1982 eine Vorreiterrolle in der deutschen Bildungslandschaft ein: AlsModelluniversität mit rund 2.500 Studierenden in den BereichenGesundheit, Wirtschaft und Kultur steht die UW/H für eine Reform derklassischen Alma Mater. Wissensvermittlung geht an der UW/H immerHand in Hand mit Werteorientierung und Persönlichkeitsentwicklung.Witten wirkt. In Forschung, Lehre und Gesellschaft.www.uni-wh.de / #UniWH / @UniWHPressekontakt:Julian Wiskemann: PIABO PR, 0176 / 30507348, masterplan@piabo.netOriginal-Content von: Universität Witten/Herdecke, übermittelt durch news aktuell