Pfungstadt bei Darmstadt (ots) -Arbeitgeber brauchen ein überzeugendes Image und schlagkräftigeArgumente, um Talente für sich zu gewinnen und an sich zu binden. Wersein eigenes Unternehmen zukunftssicher aufstellen und auf demArbeitsmarkt attraktiv positionieren will, spricht Bewerber mitgezielten Angeboten zur Förderung an - gefragt sind vor allemindividuelle und flexible Weiterbildungsmöglichkeiten. Das zeigen dieaktuellen Ergebnisse der Studie "Weiterbildungstrends in Deutschland2018". Die jährliche Umfrage unter 300 Personalverantwortlichenführte Kantar TNS im Auftrag der sgd bereits zum zehnten Mal in Folgedurch.Wie wichtig sind berufliche Fortbildungen, Seminare und Schulungenfür die Mitarbeiterbindung und die Arbeitgebermarke? Die befragtenPersonalverantwortlichen geben auf diese Frage eine eindeutigeAntwort: Für 88 Prozent spielt Weiterbildung bei der Bindung vonMitarbeitern eine große Rolle, für 85 Prozent bei der Stärkung desArbeitgeberimages. "Eigenes, hochqualifiziertes und motiviertesPersonal kann den Markt der Zukunft aktiv gestalten und ist derwichtigste Motor für die Unternehmensentwicklung. Wer das ThemaWeiterbildung stiefmütterlich behandelt, manövriert sich damitmittelfristig selbst ins Abseits", erläutert Andreas Vollmer,pädagogischer Direktor der sgd. "Um dieses Risiko zu minimieren unddem Fachkräftemangel entgegenzuwirken setzen Arbeitgeber in so gutwie allen Branchen die Mitarbeiterentwicklung durch maßgeschneiderteWeiterbildungsangebote ganz weit oben auf ihre Agenda."Weiterbildung stärkt das ImageDoch wie profitiert der Ruf als Arbeitgeber von diesem Engagement?Nach Einschätzung der Befragten zeigen Unternehmen durchWeiterbildungsangebote, dass sie ihren Mitarbeitern persönlicheEntwicklungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven bieten (86Prozent), sie signalisieren eine Unternehmenskultur des Lernens (83Prozent) sowie Nachhaltigkeit in der Personalstrategie (81 Prozent).Darüber hinaus sind sie eine hilfreiche Maßnahme, um sich gegenüberder Konkurrenz abzuheben (78 Prozent).Digitalisierung und unklare Zukunftsperspektiven erhöhen Nachfragenach individueller WeiterbildungDie Arbeitswelt unterliegt einem technologischen undgesellschaftlichen Wandel und stellt damit Arbeitgeber wieArbeitnehmer vor neue Anforderungen. Berufsbilder ändern sich,Fachwissen muss laufend erneuert werden. Signalisiert ein Unternehmengute Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung, zieht es auch Bewerberan, die ihre Karriereziele forcieren möchten. So teilen 62 Prozentder befragten Personalverantwortlichen die Erfahrung, dass Bewerbervon ihrem künftigen Arbeitgeber individuelleWeiterbildungsmöglichkeiten erwarten. In großen Unternehmen (ab 500Mitarbeiter) liegt der Wert sogar bei 82 Prozent. "Bewerber gehenheute mit der Absicht in ein Vorstellungsgespräch, sich mit ihrenindividuellen Stärken in ein Unternehmen einzubringen. Stillstandbedeutet für sie Rückschritt. Sie zu unterstützen und mit dempassenden Entwicklungsangebot zu fördern, liegt in der Verantwortungvon Arbeitgebern. Profitieren werden von dieser Investition letztlichalle Beteiligten", so Maziar Arsalan, Geschäftsführer der sgd.Trumpf im Vorstellungsgespräch - der erste Eindruck zähltEs ist davon auszugehen, dass das ThemaWeiterbildungsmöglichkeiten künftig in den Vorstellungsgesprächennoch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Diese These unterstützen 74Prozent der befragten Personaler. Im Vergleich dazu waren es vor zweiJahren 63 Prozent. In großen Unternehmen gehen in der aktuellenStudie sogar 88 Prozent davon aus. So verwundert es auch nicht, dassfür 86 Prozent aller Befragten Weiterbildung ein zentrales Thema imRecruiting darstellt. "Wir rechnen damit, dass das Interesse anWeiterbildungsangeboten sowohl auf Bewerber- als auch aufUnternehmensseite in den kommenden Jahren weiterwächst", resümiertVollmer. "Bewerber prüfen bereits im Vorstellungsgespräch, wasUnternehmen ihnen bieten. Arbeitgeber wiederum wollen die bestenTalente von sich überzeugen. Mit individuellen Angebotensignalisieren sie ihr Engagement, jeden Einzelnen persönlichweiterzuentwickeln und gezielt zu fördern - gerade auch in Zeitensich verändernder Arbeitswelten."Zur Kantar TNS-Studie "Weiterbildungstrends in Deutschland 2018"Bereits zum zehnten Mal in Folge führte Kantar TNS im Auftrag dersgd die Umfrage "Weiterbildungstrends in Deutschland" durch. Dafürwurden aktuell 300 Personalverantwortliche online zuunterschiedlichen Aspekten der beruflichen Weiterbildung befragt.Eine zusammenfassende Broschüre zu den Ergebnissen wird in Kürze aufwww.sgd.de veröffentlicht.Die Infografik (Print und Screen), eine Einzelgrafik (Print undScreen) sowie Porträtfotos finden Sie zum Download unterhttp://ots.de/IWmuPh . 