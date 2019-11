Weiterbildung per Mausklick - CDU stößt neues Videoportal an

BERLIN (dpa-AFX) - Weiterbildung so unterhaltsam wie Filme-Gucken bei "Netflix" - wenn es nach der CDU geht, soll das in Deutschland irgendwann so sein.



Generalsekretär Paul Ziemiak stellte dazu am Montag in Berlin ein von der Partei initiiertes Projekt vor. Auf einer Internetplattform sollen Fachleute aus der Wirtschaft oder Organisationen Wissen per Video-Lektion vermitteln. Das Angebot soll nach den Plänen der CDU kostenlos für alle verfügbar sein.

Denn: Zu viele Menschen im Land bildeten sich nicht weiter, sagte ein Mitarbeiter des Projekts. Zu einer Fortbildung müsse man viele Leute förmlich "zwingen". Der Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann sagte, die neue Plattform stehe aber noch am Anfang. Wenn erste Teile Ende 2020 online gingen, sei das "ehrgeizig". Das Projekt habe die CDU bezahlt. Umgesetzt worden seien die Ideen der CDU von externen Entwicklern. Die Partei hoffe, dass das Projekt von der kommenden Bundesregierung mitgetragen werde.

Zunächst sollen CDU-Mitglieder die Lern-Plattform auf dem nächsten Bundesparteitag Ende November in Leipzig testen. Sie können sich etwa zu Themen wie Blockchain oder Künstliche Intelligenz schlau machen. Im Anschluss an die Lernvideos kommentieren CDU-Spitzenpolitiker wie Jens Spahn, Ursula von der Leyen oder Annegret Kramp-Karrenbauer die Vorträge der Experten.

Ziel sei es, Weiterbildungen aller Art anzubieten, ähnlich dem US-amerikanischen Format "Ted Talk". Dieses sei aber oft auf Englisch, sagte Heilmann. Für viele Menschen sei das eine Hürde. Das deutsche Pendant solle langfristig auch Schulungen für Erwerbslose anbieten. Die Menschen könnten Fortbildungen dann zu Hause machen und online Zertifikate erwerben.

"Wie bieten wir Zugang zu Bildung für möglichst viele Menschen in diesem Land?" - das sei eine Frage hinter dem Projekt namens "Milla", so Heilmann. Die Abkürzung steht für "Modulares Interaktives Lebensbegleitendes Lernen für Alle"./swd/DP/edh