Pfungstadt bei Darmstadt (ots) -Die Arbeitswelt in einem digitalen Umfeld eröffnet sowohlArbeitgebern als auch Mitarbeitern neuartige Chancen der zeitlichen,räumlichen und organisatorischen Flexibilität. Gleichzeitig stelltsie die Unternehmen vor zahlreiche Herausforderungen wie kürzerwerdende Innovationszyklen, schnellere Entscheidungsprozesse oder dieAuflösung etablierter Geschäftsprozesse. Doch wie können Unternehmenden wachsenden Anforderungen durch Digitalisierung und New Workbegegnen? Eines der zentralen Instrumente ist die Weiterbildung. Dasergab die aktuelle Studie "Weiterbildungstrends in Deutschland 2018".Die jährliche Umfrage unter 300 Personalverantwortlichen führteKantar TNS im Auftrag der Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD) bereitszum zehnten Mal in Folge durch.Die Veränderungen in der Arbeitswelt lassen den Bedarf anWeiterbildung steigen: Dies ist die Überzeugung von 82 Prozent derbefragten Personalverantwortlichen. Die Zustimmung zu dieser Thesewächst stetig bei den Personalern - insbesondere bei den mittlerenund großen Unternehmen(1), die offenbar besonders stark mit denAuswirkungen der Industrie 4.0 konfrontiert werden. Zum Vergleich:Vor einem Jahr sahen "lediglich" 74 Prozent der Befragten erhöhtenWeiterbildungsbedarf. "Wir erleben aktuell eine immer kürzereHalbwertzeit von Wissen. Nie zuvor verloren erworbene Qualifikationenund Erfahrungswissen so schnell an Bedeutung", erläutert MaziarArsalan, Geschäftsführer der SGD. "Wer heute nicht in Weiterbildunginvestiert, wird die Lücke zwischen steigendem Bedarf nach und demsinkenden Angebot von Fachkräften nicht mehr schließen können: SmarteUnternehmen erkennen das und setzen konsequent auf die Weiterbildungihrer Mitarbeiter, insbesondere auch um bestehende Mitarbeiter an dasUnternehmen zu binden."Knowhow und Kompetenzen für die neue ArbeitsweltBei der Frage, welche Kompetenzen geschult werden müssen, stehenfür 95 Prozent der Befragten das kontinuierliche Auffrischen vonberufsrelevantem Wissen sowie die Förderung der Bereitschaft zurVeränderung an oberster Stelle. Für 92 Prozent sind der Ausbau vonsystematischem und kreativem Denken sowie die Fähigkeit zur schnellenInformationsverarbeitung und Datenselektion wichtig. Ähnlichdringlich auf der Schulungsagenda: Abstraktionsfähigkeit (85Prozent), Beratungskompetenz (82 Prozent), Knowhow im Projekt- undProzessmanagement (81 Prozent) sowie soziale, kommunikative undinterkulturelle Fähigkeiten (79 Prozent). "Wer Digitalisierung alsBedrohung begreift, liegt falsch. Sie wird nur dann gefährlich, wennman die Vorzeichen im eigenen Marktumfeld ignoriert und sich nichtmit ihr weiterentwickelt", so Arsalan.Weiterbildung für New Work: flexibel, vernetzt und individuellMit dem neuen Arbeiten wandeln sich auch die Anforderungen an dieberufliche Weiterbildung. Die Personalverantwortlichen setzen dabeivor allem auf individuellen Gestaltungsraum beim Lernen: Für 87Prozent der Befragten stehen ein flexibel gestaltbares Lerntempo anoberster Stelle, für 86 Prozent mobiles und ortsunabhängiges Lernensowie frei wählbare Lernmethoden und -medien. 83 Prozent setzen aufflexibel zusammenstellbare Inhalte. Auch das vernetzte Lernen mitanderen und die Möglichkeit, eine Weiterbildung für kürzere oderlängere Zeit zu unterbrechen, machen laut 82 Prozent der BefragtenWeiterbildungsangebote attraktiv, ebenso die Durchlässigkeit bei derAnerkennung von Abschlüssen.Was die Lernmedien und Formate anbetrifft, halten die befragtenHR-Manager einen breiten Mix für sinnvoll: Die wichtigsten Formatesind Web Based Trainings (86 Prozent) und Videos (81 Prozent),gefolgt von E-Books (75 Prozent), Audiodateien (73 Prozent),Online-Campus (73 Prozent), Live-Webinaren (72 Prozent),Printunterlagen (70 Prozent) und Apps (69 Prozent).Arsalan resümiert: "Digitalisierung und New Work sind keineZukunftsvision, sondern Realität. Jetzt gilt es, gemeinsam mit denMitarbeitern individuelle Weiterbildungsbedarfe zu identifizieren unddie entsprechenden Schulungsangebote bereit zu stellen. Was dieLernorganisation anbetrifft, sollte diese größtmögliche Flexibilitätzulassen und die mobilen Möglichkeiten ausschöpfen: So kann jederMitarbeiter selbst entscheiden, wann, wo und wie er lernt. Damitsteht das Lernen und insbesondere der Fernunterricht vor einerRenaissance: Weiterbildung verknüpft mit dem Wunsch nachFlexibilität, Eigenverantwortung und Individualität."Zur Kantar TNS-Studie "Weiterbildungstrends in Deutschland 2018"Bereits zum zehnten Mal in Folge führte Kantar TNS im Auftrag derStudiengemeinschaft Darmstadt (SGD) die Umfrage "Weiterbildungstrendsin Deutschland" durch. Dafür wurden aktuell 300Personalverantwortliche online zu unterschiedlichen Aspekten derberuflichen Weiterbildung befragt. Eine zusammenfassende Broschüre zuden Ergebnissen wird in Kürze auf www.sgd.de veröffentlicht.(1)Mittlere Unternehmen: 10-499 Mitarbeiter; große Unternehmen:500 und mehr MitarbeiterÜber die Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD)Die Studiengemeinschaft Darmstadt ist Teil der Klett Gruppe, einesder führenden Bildungsunternehmen in Europa. Als Deutschlandsführende Fernschule bietet die SGD seit 70 Jahren vielfachausgezeichnete Qualität im Bereich Weiterbildung. Jährlich bildensich ca. 60 000 Fernschüler in mehr als 200 staatlich geprüften undanerkannten Fernlehrgängen in den Bereichen Schulabschlüsse,Sprachen, Wirtschaft, Technik, Informatik und Digitale Medien,Allgemeinbildung sowie Kreativität, Persönlichkeit und Gesundheitweiter.Bereits seit 2001 bietet die SGD den Teilnehmern die Möglichkeit,ergänzend zum Studienmaterial auf dem Online-Campus waveLearn dieVorteile des E-Learning zu nutzen. Außerdem gibt der individuelleRundum-Service der SGD Sicherheit und Flexibilität für das Fernlernenin unterschiedlichsten Lebenssituationen. Das Unternehmen wurde fürseine innovativen Ideen und seine Serviceorientierung bereitsmehrmals ausgezeichnet, so beispielsweise in 2018 mit dem"Studienangebot des Jahres" vom Branchenverband ForumDistancE-Learning oder von der Initiative Mittelstand.Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 29990, TÜV Süd Servicequalitätund AZAV belegen die hohen Qualitäts- und Servicestandards der SGD.Seit der Gründung im Jahr 1948 durch Werner Kamprath zählt die SGDüber 900 000 Kursteilnehmer. Die Bestehensquote der Teilnehmer beistaatlichen, öffentlich-rechtlichen und instituts-internen Prüfungenliegt bei über 90 Prozent. 