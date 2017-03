Weiterbildung als Motor für Arbeitgeberimage / Aktuelle TNS Infratest-Studie 2017: Fortbildungen, Schulungen & Co. sind Top-Thema in Bewerbungsgesprächen (FOTO)

Pfungstadt bei Darmstadt (ots) -Zu Zeiten des Fachkräftemangels wird es immer wichtiger,Mitarbeiter zu binden und neue für sich zu gewinnen - ein attraktivesWeiterbildungsangebot hilft den Unternehmen hierbei. Das zeigen dieErgebnisse der aktuellen TNS Infratest-Studie "Weiterbildungstrendsin Deutschland 2017". Die Umfrage wurde bereits zum neunten Mal inFolge im Auftrag der Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD) unter 300Personalverantwortlichen in deutschen Unternehmen durchgeführt. Auchfür neue Arbeitnehmer spielt Weiterbildung eine große Rolle: Laut 71Prozent der befragten HR-Manager wird das Thema für viele Bewerberbereits im Vorstellungsgespräch immer wichtiger.Die Personalentwicklung ist eine wichtige Aufgabe derHR-Abteilungen. Zu den Zielen zählen, den Fach- undFührungskräftebestand zu sichern, Mitarbeiter zu binden oder neueTalente zu finden. Ob dies gelingt, hängt oft vom Ruf desUnternehmens als Arbeitgeber ab: Wie sind die Gehälter? Wie dieUnternehmenskultur? Wie die Weiterbildungsmöglichkeiten? Laut 86Prozent der befragten Personalverantwortlichen ist ein attraktivesWeiterbildungsangebot für die Bindung von Mitarbeitern wichtig bisäußerst wichtig. "Zu Zeiten des Fachkräftemangels ist esentscheidend, Mitarbeiter zu halten. Arbeitgeber, die ansprechendeSchulungen anbieten, investieren in die Weiterentwicklung jedeseinzelnen. Gleichzeitig drücken sie damit auch ihre Wertschätzunggegenüber den Mitarbeitern aus", so Andreas Vollmer, LeiterStudienprogramm und Services bei der SGD.Auch bei der Personalgewinnung können Unternehmen mitFortbildungen punkten. Für 79 Prozent der befragten Personalerspielen Weiterbildungsmöglichkeiten für das Recruiting neuerMitarbeiter eine wichtige bis äußerst wichtige Rolle.Guter Ruf eilt vorausDarüber hinaus geben 80 Prozent der HR-Manager an, dass attraktiveWeiterbildungsangebote das Arbeitgeberimage stärken. Der Grund: Siezeigen persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen imUnternehmen auf (83 Prozent), untermauern eine nachhaltigePersonalstrategie (79 Prozent) und symbolisieren eineUnternehmenskultur des Lernens (77 Prozent). Ein weiterer Vorteilist, dass Unternehmen sich so von der Konkurrenz abheben können (75Prozent)."Die Studie zeigt: Mitarbeiter durch Weiterbildung zu binden,bringt mehrere Vorteile. Für 50 Prozent der Befragten bleiben dadurchWissen und Know-how im Unternehmen und für 48 Prozent können soFachkräfte aus den eigenen Reihen entwickelt werden. 47 Prozent sindzudem überzeugt, dass sie auf diesem Weg motivieren und wertschätzenkönnen. Für Mitarbeiter, die sich zeit- und ortsunabhängigweiterbilden möchten oder beispielsweise im Schichtbetrieb arbeiten,ist es ideal, wenn auch Fernlehrgänge Teil desWeiterbildungsportfolios eines Unternehmens sind. Sie ermöglichen es,sich neben dem Beruf auf neue Aufgaben vorzubereiten", erläutertVollmer.Ein Blick in die Unternehmenspraxis: Flachglas Wernberg GmbHBei der Flachglas Wernberg GmbH, einem Glasveredelungsunternehmenin der Nordoberpfalz (Bayern), ist die Sicherung derMitarbeiterressourcen ein wichtiges Thema der Personalarbeit."HR-Leitung und Geschäftsführung legen dabei großes Augenmerk auf diePersonalentwicklung und Weiterbildung", so Heike Schlenker,HR-Managerin des Unternehmens, das rund 600 Mitarbeiter beschäftigt."Bei unseren ausgelernten Jungfacharbeitern und Industriekaufleutenist Fortbildung besonders wichtig, da die Ausbildung nichtspezialisiert ist, wir aber Spezialwissen benötigen, um uns am Marktbehaupten zu können. Auch in unserem Recruiting spielt Weiterbildungeine große Rolle. Wir werben mit ihr und machen sie - je nachPosition und Aufgabe - zu einem Bestandteil unserer Arbeitsverträge."Flachglas bietet vor allem SGD-Fernlehrgänge an, die zu einemIHK-Abschluss führen. "Ein Großteil der Teilnehmer sind kaufmännischeAzubis, die oft schon während der Ausbildung mit einem Fernlehrgangbeginnen. Oder auch Kollegen, die einen neuen Aufgabenbereichübernehmen möchten." Die Beweggründe für berufsbegleitendesFernlernen sind Aufstiegsqualifizierungen, Nachfolgeregelungen imRahmen der Demographie und Spezialisierungen zum Beispiel vonkaufmännischen Auszubildenden, die sich in Richtung Accounting, HRoder Marketing entwickeln möchten. Für die Fortbildung stellt dasUnternehmen die Mitarbeiter für die Seminare im Rahmen desFernlehrgangs frei und übernimmt die Kosten, während die Teilnehmerihre freie Zeit in Lernphasen und Prüfungen investieren. Schlenker zuden Vorteilen eines berufsbegleitenden Fernstudiums: "MitFernlehrgängen können wir Fachwissen aufbauen, ohne im täglichenoperativen Geschäft auf die Mitarbeiter verzichten zu müssen. Wer einFernstudium durchhält, zeigt zudem Commitment zum Unternehmen und zurneuen Aufgabe. Dieses Engagement ist aus unserer Sicht sehranerkennenswert."Was Bewerber im Vorstellungsgespräch interessiertWelche Weiterbildungen werden angeboten? Wie viele Schulungen sindfür ein Jahr vorgesehen? Dies sind typische Fragen eines Kandidatenim Bewerbungsgespräch. Laut 71 Prozent der Personalverantwortlichenwerden Weiterbildungsmöglichkeiten bei potenziellen Mitarbeitern inVorstellungsgesprächen zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen. Dassind acht Prozentpunkte mehr als im Vorjahr (63 Prozent).Entwicklung der Weiterbildungsbudgets 2015 bis 2017Bei den Weiterbildungsbudgets in den Unternehmen rechnen für 201781 Prozent der befragten HR-Manager mit gleichbleibenden bzw.steigenden Budgets, während 12 Prozent sinkende Budgets erwarten. DieEntwicklung über die letzten drei Jahre zeigt einen leichten Anstiegbei den gleichbleibenden bzw. steigenden Budgets (2016: 79 Prozent,2015: 75 Prozent).Tipps für Arbeitgeber zur Förderung der Weiterbildung von AndreasVollmer, Leiter Studienprogramm und Services bei der SGD:1. Vielfältige Themen in das Weiterbildungsangebot aufnehmen, u.a.Fachthemen, Aufstiegsfortbildungen und Führungsthemen.2. Weiterbildungsoptionen in Vorstellungs- und Personalgesprächenthematisieren.3. Weiterbildung nachhaltig als Teil der Personalentwicklungdefinieren.4. Weiterbildung als strategisches Ziel verfolgen.5. 