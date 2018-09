Weiterbildung: Studien belegen große regionale Unterschiede in Deutschland (FOTO)

Potsdam (ots) -In puncto Weiterbildung gibt es in Deutschland deutliche regionaleUnterschiede. Das belegt eine Analyse des Hasso-Plattner-Instituts(HPI) und der heute von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichteDeutsche Weiterbildungsatlas - am Vortag des deutschenWeiterbildungstags.Spitzenreiter unter den Bundesländern ist bei der WeiterbildungBaden-Württemberg. Wie eine Analyse des HPI zeigt, nutzen Großstädterin Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim die kostenlosen Onlinekurse desInstituts zu IT- und Innovationsthemen am intensivsten. LautBertelsmann-Studie nehmen in Baden-Württemberg bis zu 15,3 Prozentaller über 25-Jährigen an einer Weiterbildung im Jahr teil,durchschnittlich sind es in Deutschland nur 12,2 Prozent.Das HPI zählt europaweit zu den führenden Anbietern voninteraktiven Online-Kursen, sogenannten Massive Open Online Courses(MOOCs). Seit 2012 bietet es auf der Bildungsplattform openHPIkostenlos Online-Kurse zu seinen Kernthemen Informatik und Innovationfür jedermann an. Gut 520.000 Kurseinschreibungen wurden auf derPlattform bereits registriert, mehr als 180.000 Personen aus 180Ländern gehören zum festen Nutzerkreis der Kurse und Workshops, diein deutscher, englischer und chinesischer Sprache angeboten werden.Am Blockchain-Kurs diesen Sommer nahmen rund 10.000 Teilnehmer teil."Mit unserem breit gefächerten Online-Kursangebot möchten wirdigitales Grundwissen in die Breite der Bevölkerung tragen und so zueiner digitalen Aufklärung beitragen", sagt HPI-Direktor ProfessorChristoph Meinel. "MOOCs sind eine äußerst flexible und soziale Artder digitalen Weiterbildung. Sie fügen sich optimal in unserenmodernen Alltag ein und erlauben eine schnelle Wissensvermittlung."Das Weiterbildungspotenzial sei hier noch lange nicht ausgeschöpft.Wie verschieden die Gratisangebote zur Weiterbildung in IT-Fragenwahrgenommen werden, zeigt der Blick auf die Ranglisten, welche dasInstitut hier veröffentlicht: https://open.hpi.de/news. Danach hatdie deutsche Bildungsplattform, die ihre kostenlosen Kurse indeutscher, englischer und chinesischer Sprache anbietet, im indischenBangalore sogar noch mehr Nutzer (1.844) als in Mannheim und nurknapp weniger als in Köln. Und Österreichs Hauptstadt Wien rangiertmit 1.205 registrierten Teilnehmern an openHPI-Kursen dicht hinterBonn (1.226) und nur geringfügig vor Nürnberg (1.193).Hintergrund zur interaktiven Bildungsplattform openHPISeine interaktiven Internetangebote hat dasHasso-Plattner-Institut als Pionier unter den deutschenWissenschafts-Institutionen am 5. September 2012 gestartet - auf derPlattform https://open.hpi.de. Sie vermittelt seitdem Gratis-Zugangzu aktuellem Hochschul-Wissen aus den sich schnell veränderndenGebieten Informationstechnologie und Innovation. Das geschiehtbislang hauptsächlich auf Deutsch, Englisch und Chinesisch. Im Herbst2017 hat openHPI aber erstmals auch die Online-Übersetzung undUntertitelung eines Kurses in elf Weltsprachen angeboten. Fürbesonders erfolgreiche Teilnehmer an seinen "Massive Open OnlineCourses", kurz MOOCs genannt, stellte das Institut bisher rund 54.000Zertifikate aus. Das openHPI-Jahresprogramm für 2018 umfasstzahlreiche Angebote für IT-Einsteiger und Experten. Auch die in derVergangenheit angebotenen 50 Kurse können im Selbststudium nach wievor genutzt werden - ebenfalls kostenfrei. Studierende können sichfür das Absolvieren von openHPI-Kursen auch Leistungspunkte an ihrerUniversität anrechnen lassen. Wer sich Videolektionen aus den Kursenunterwegs auch dann anschauen will, wenn keine Internetverbindunggewährleistet ist (etwa im Flugzeug), kann dafür die openHPI-App fürAndroid-Mobilgeräte, iPhones oder iPads nutzen.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.