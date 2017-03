Weiterbildung 4.0 / TNS Infratest-Studie 2017: Vielfältige Lernmedien, Eigenorganisation, Flexibilität und mobile Endgeräte prägen das Lernen für die Arbeitswelt 4.0 (FOTO)

Pfungstadt bei Darmstadt (ots) -Softwareanwendungen bedienen, in virtuellen Teams kommunizieren,sich fachlich auf dem neuesten Stand halten - dies sind nur einigeder Kompetenzen, die Mitarbeiter für die digitalisierte Arbeitsweltbenötigen. Doch wie können sie sich diese Skills aneignen? Wie siehtWeiterbildung für Arbeit 4.0 aus? TNS Infratest befragte im Rahmender Studie "Weiterbildungstrends in Deutschland 2017" 300Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen zum ersten Mal zurWeiterbildung 4.0. Die aktuellen Ergebnisse der Umfrage, die bereitszum neunten Mal in Folge im Auftrag der Studiengemeinschaft Darmstadt(SGD) durchgeführt wurde, zeigen, was HR-Managern bei einerWeiterbildung 4.0 am wichtigsten ist: Gelernt wird selbstorganisiert,eigenverantwortlich sowie zeit- und ortsflexibel - unterstützt vonvielfältigen Medien.Laut der befragten Personalverantwortlichen ist der technologischeWandel in 66 Prozent der Unternehmen bereits angekommen. DieAuswirkungen auf das Arbeiten müssen von den Mitarbeitern derUnternehmen getragen und bewältigt werden. Berufsbegleitendes Lernenwird dadurch immer wichtiger. So gaben 74 Prozent der Befragten an,dass mit der Digitalisierung der Weiterbildungsbedarf steigt. In deraktuellen TNS Infratest-Studie haben die Personaler erstmals neunverschiedene E-Medien bzw. E-Formate in ihrer Bedeutung fürWeiterbildung 4.0 eingeordnet. Die Ergebnisse: Lernvideos undvirtuelle Seminare bzw. Webinare sind für jeweils 73 Prozent derBefragten die Top-Formate. Vorteil dieser Medien: Mit Videos lassensich Prozesse und Anleitungen visuell darstellen - von ScreenCamMovies, die die Bedienung von Software-Funktionen zeigen, bis hin zumTutorial zur Montage eines Bauteils. Virtuelle Seminare mitChat-Funktionen wiederum bieten die Möglichkeit, Teilnehmer anunterschiedlichsten Standorten gleichzeitig und interaktiv zuunterrichten. Zudem können diese auch später noch zeit- undortsunabhängig online auf das Seminar zugreifen. "Bei größerenStoffmengen werden virtuelle Seminare gerne in mehreren Einheitenangeboten, so dass zwischen den einzelnen Blöcken Aufgaben bearbeitetwerden können, um diese beim darauffolgenden Termin zu besprechen",so Harald Stürmer, Fachbereichsleiter Informatik und LeiterInnovationsmanagement bei der SGD.Webbased Trainings sind für 68 Prozent der Personaler wichtig bisäußerst wichtig und können über das Internet von vielen Nutzernabgerufen werden. 67 Prozent setzen darüber hinaus auf E-Books."E-Books bringen schriftliche Lernunterlagen auf den PC-Bildschirm,auf Tablets, Notebooks und Smartphones. Damit sind sie überall undjederzeit zur Hand - auch wenn es mehrere sind. Ein großer Vorteilist, dass sie multimedial angereichert werden können - mitintegrierten Audio- oder Video-Dateien, Animationen, interaktivenFunktionen, Links oder QR-Codes", so Stürmer weiter. Zudem haltenzwei von drei Befragten einen Online-Campus bzw. eineOnline-Community (66 Prozent) und Lern-Apps (65 Prozent) für wichtigbis äußerst wichtig. Der Online-Campus ist zentrale Organisations-und Kommunikationsplattform sowie Online-Bibliothek. Er gibtÜberblick über absolvierte und unbearbeitete Lerneinheiten,ermöglicht Kontakt zu anderen Lernenden und Tutoren und stelltLernunterlagen zur Verfügung. "Mit einem Online-Campus lässt sich dergesamte Lernprozess in die digitalisierte Arbeitswelt der Lernendenintegrieren", so Stürmer weiter. Lern-Apps sind für die mobileBearbeitung kleinerer Themenbereiche sehr beliebt oder auch alsÜbungs- oder Testprogramme zur Vorbereitung auf Prüfungen. Etwas überdie Hälfte der Befragten räumen MP3s (52 Prozent) sowie VirtualReality bzw. Augmented Reality (50 Prozent) eine wichtige bis äußerstwichtige Rolle in der Weiterbildung 4.0 ein, 41 Prozent dem SeriousGaming.Weiterbildung 4.0: Wann, wo, wie?Doch welche Anforderungen muss ein Weiterbildungsangebot 4.0erfüllen? Hierzu haben die befragten Personalverantwortlichen diefolgenden sechs Lernaspekte in ihrer Bedeutung für Weiterbildung 4.0beurteilt: Für mehr als acht von zehn Befragten sindselbstorganisiertes und eigenverantwortliches Lernen (87 Prozent),ein Mix aus unterschiedlichen Lernmedien und -methoden (82 Prozent)sowie zeit- und ortsunabhängiges Lernen (81 Prozent) die dreiwichtigsten Aspekte. Für drei von vier Befragten (75 Prozent) zähltzudem Learning-on-Demand dazu. Bei diesem wird genau dann gelernt,wenn neues Wissen oder Kompetenzen benötigt werden. Mobiles Lernengehört für 74 Prozent zur Weiterbildung 4.0. "Diese fünf Arten zuLernen haben mit Werten zwischen 74 Prozent und 87 Prozentdurchgängig hohe Zustimmungswerte. Ihnen allen ist gemeinsam, dasssie flexibles Lernen fördern, um Wissen zum richtigen Zeitpunkt paratzu haben. Wann, wo und wie - das bleibt jedem selbst überlassen", soStürmer.Für zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) spielt beiWeiterbildung 4.0 die vernetzte Lern-Community eine große Rolle. Sieist für den Austausch mit Kollegen hilfreich - zu Fragen oder auch,wenn es darum geht, wie zum Beispiel neues Wissen, neue Tools oderneue Methoden in den Berufsalltag integriert werden können.Fernstudium trifft Weiterbildung 4.0In einem Fernstudium begegnet den Teilnehmern in vielerleiHinsicht Weiterbildung 4.0. "Von Anfang an teilen sie sich ihrenLernstoff selbst ein, bearbeiten diesen eigenständig und lernenflexibel, sowohl was die Lernzeiten, den Lernort als auch den Zugriffüber di-verse mobile Endgeräte anbetrifft. Außerdem steht ihnen einvielfältiger Medien-Mix aus E-Books, Videos, Lernsoftware undOnline-Campus zur Verfügung und sie haben die Möglichkeit, sich überChats und Foren mit anderen Teilnehmern und Tutoren auszutauschen",so Stürmer weiter. "Wer die digitalen und mobilen Möglichkeiten einesinnovativen Fernstudiums ausschöpft, ist für Weiterbildung 4.0bestens vorbereitet."85 Prozent setzen auf mobile EndgeräteIm Zuge der Digitalisierung und einer Entwicklung hin zuWeiterbildung 4.0 nimmt auch die Bedeutung mobiler Technologien wieLaptops, Tablets und Smartphones zu. Diese halten aktuell 85 Prozentder befragten Personalverantwortlichen für die berufsbegleitendeWeiterbildung für wichtig bis äußerst wichtig. Dies ist eineSteigerung um sechs Prozentpunkte gegenüber dem letzten Jahr (79Prozent).Unverzichtbar: Tutoren als persönliche LernbegleiterDie Begleitung des Lernprozesses durch einen Tutoren halten 78Prozent der befragten Personaler für wichtig bis äußerst wichtig. DieUnterschiede zwischen den einzelnen Unternehmensgrößen sind hierallerdings groß: 67 Prozent der HR-Manager von Unternehmen zwischenein und neun Mitarbeitern setzen auf die positive Wirkung vonTutoren, in mittleren Unternehmen mit zehn bis 499 Mitarbeitern sindes 85 Prozent und in großen Unternehmen mit 500 oder mehrMitarbeitern sogar 96 Prozent. Dazu Stürmer: "Trotz der Bedeutungdigitaler Medien und flexibler Lernbedingungen halten diePersonalverantwortlichen Tutoren als persönliche Lernbegleiter fürunverzichtbar - gerade in mittleren und großen Unternehmen. Sie sindAnsprechpartner bei Fragen und unterstützen mit Tipps die Integrationin den Berufsalltag. Sie fördern die Verbindung zwischen Arbeiten undLernen, zwischen Theorie und Praxis."Die Grafiken (CMYK und RGB) sowie ein Porträtfoto von HaraldStürmer erhalten Sie unter https://netfiles.de/maisberger/public/SGDQuelle: SGDZur TNS Infratest-Studie "Weiterbildungstrends in Deutschland2017"Bereits zum neunten Mal in Folge führte TNS Infratest im Auftragder Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD) die Umfrage"Weiterbildungstrends in Deutschland" durch. Dafür wurden in diesemJahr 300 Personalverantwortliche online zu unterschiedlichen Aspektender beruflichen Weiterbildung befragt. Eine zusammenfassendeBroschüre zu den Ergebnissen wird in Kürze auf www.sgd.deveröffentlicht.Über die Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD):Die Studiengemeinschaft Darmstadt ist eines dertraditionsreichsten und größten Fernlehrinstitute Deutschlands.Jährlich bilden sich ca. 60 000 Fernschüler in mehr als 200 staatlichgeprüften und anerkannten Fernlehrgängen in den BereichenSchulabschlüsse, Sprachen, Wirtschaft, Technik, Informatik undDigitale Medien, Allgemeinbildung sowie Kreativität, Persönlichkeitund Gesundheit weiter.Bereits seit 2001 bietet die SGD den Teilnehmern die Möglichkeit,ergänzend zum Studienmaterial auf dem Online-Campus waveLearn dieVorteile des E-Learning zu nutzen. Außerdem gibt der individuelleRundum-Service der SGD Sicherheit und Flexibilität für das Fernlernenin unterschiedlichsten Lebenssituationen. Das zur Klett Gruppegehörende Unternehmen wurde für seine innovativen Ideen und seineServiceorientierung bereits mehrmals ausgezeichnet, so beispielsweisevom Branchenverband Forum DistancE-Learning oder von der InitiativeMittelstand. Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 29990, TÜV SüdServicequalität und AZAV belegen die hohen Qualitäts- undServicestandards der SGD.Seit der Gründung im Jahr 1948 durch Werner Kamprath zählt die SGDüber 900 000 Kursteilnehmer. Die Bestehensquote der Teilnehmer beistaatlichen, öffentlich-rechtlichen und institutsinternen Abschlüssenliegt bei über 90 Prozent. 