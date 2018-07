Weiter kräftige Baukonjunktur - Arbeitsvolumen und Bruttolohnsumme legen im Mai zu

Wiesbaden (ots) - Die Auswertung der von den Unternehmen derBauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hatergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im Mai saisonbereinigtgegenüber dem Vormonat um 2,7 % gestiegen ist. Dies ist bereits derdritte Anstieg in Folge. Auch die Bruttolohnsumme legte zu, und zwarum 1,3 %, während die Zahl der gewerblichen Arbeitnehmer nachgab (1,0 %).Auch die Frühindikatoren fielen zuletzt freundlicher aus. Die(volumenmäßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe sind im April um2,6 % gestiegen. Insbesondere im Wohnungsbau war ein deutlicherAnstieg zu verzeichnen. Darüber hinaus lagen die Baugenehmigungen imHochbau im April deutlich im Plus (+ 12,5 % gegenüber Vormonat). Hierwar es allerdings schwerpunktmäßig der Nichtwohnungsbau, der zulegenkonnte. Im Trend sind die Baugenehmigungen im Hochbau - nach einerzwischenzeitlichen Schwächephase - nun seit Frühjahr vergangenenJahres angestiegen.Die Rahmenbedingungen für die Bauwirtschaft haben sich in denvergangenen Wochen allerdings weiter leicht verschlechtert. So sinddie Zinsen für neu zu vergebende Wohnungsbaukredite im Mai wiederleicht angestiegen. Der durchschnittliche Zinssatz für Kredite miteiner Laufzeit von mehr als zehn Jahren - der am häufigsten inAnspruch genommene Hypothekenkredit - lag damit erstmals seit demFrühjahr 2016 wieder bei 2,0 %. Die Stimmung der Unternehmen desVerarbeitenden Gewerbes hat sich unterdessen im Zuge desHandelsstreits zwischen den USA, der Europäischen Union und Chinaerneut verschlechtert. Mittlerweile steigen auch die Lieferzeiten derUnternehmen kaum noch an, was zumindest für eine vorübergehendeZurückhaltung bei Erweiterungsinvestitionen und damit auch bei denWirtschaftsbauinvestitionen spricht. Der Zentralverband des DeutschenBaugewerbes sowie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrieerwarten für dieses Jahr einen Anstieg des Umsatzes imBauhauptgewerbe um 4,0 % bzw. 6,0 %.Pressekontakt:Dr. Torge Middendorf, TMiddendorf@soka-bau.de, Tel.: 0611/707-2720Original-Content von: SOKA-BAU, übermittelt durch news aktuell